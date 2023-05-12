https://sputnikarabic.ae/20230512/يوفنتوس-ينتزع-تعادلا-قاتلا-أمام-إشبيلية-في-نصف-نهائي-الدوري-الأوروبي-فيديو-1076933080.html
يوفنتوس ينتزع تعادلا قاتلا أمام إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي... فيديو
يوفنتوس ينتزع تعادلا قاتلا أمام إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي... فيديو
انتزع يوفنتوس الإيطالي تعادلا قاتلا أمام ضيفه إشبيلية الإسباني، بنتيجة 1-1، مساء الخميس، على ملعب إليانز ستاديوم، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي. 12.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-12T06:10+0000
2023-05-12T06:10+0000
2023-05-12T06:10+0000
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أحرز يوسف النصيري هدف إشبيلية في الدقيقة (26)، وتعادل فيديريكو جاتي ليوفنتوس بالدقيقة (90+7).وبهذه النتيجة، حافظ يوفنتوس بهذا التعادل على آماله في التأهل للمباراة النهائية.ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الخميس الموافق 18 مايو/أيار الجاري، في مباراة الإياب.وكان يوفنتوس قد حسم تأهله لنصف نهائي الدوري الأوروبي، بعدما فاز على سبورتنغ لشبونة البرتغالي، فيما صعد إشبيلية على حساب مانشستر يونايتد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, إشبيلية, الأخبار, إيطاليا
رياضة, إشبيلية, الأخبار, إيطاليا
يوفنتوس ينتزع تعادلا قاتلا أمام إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي... فيديو
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انتزع يوفنتوس الإيطالي تعادلا قاتلا أمام ضيفه إشبيلية الإسباني، بنتيجة 1-1، مساء الخميس، على ملعب إليانز ستاديوم، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.
أحرز يوسف النصيري هدف إشبيلية في الدقيقة (26)، وتعادل فيديريكو جاتي ليوفنتوس بالدقيقة (90+7).
وبهذه النتيجة، حافظ يوفنتوس
بهذا التعادل على آماله في التأهل للمباراة النهائية.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الخميس الموافق 18 مايو/أيار الجاري، في مباراة الإياب.
وكان يوفنتوس قد حسم تأهله لنصف نهائي الدوري الأوروبي، بعدما فاز على سبورتنغ لشبونة البرتغالي، فيما صعد إشبيلية
على حساب مانشستر يونايتد.