https://sputnikarabic.ae/20230513/إعلام-صواريخ-ستورم-شادو-التي-تم-إرسالها-إلى-أوكرانيا-لن-تغير-ميزان-القوى-1076983031.html
إعلام: صواريخ "ستورم شادو" التي تم إرسالها إلى أوكرانيا لن تغير ميزان القوى
إعلام: صواريخ "ستورم شادو" التي تم إرسالها إلى أوكرانيا لن تغير ميزان القوى
ذكرت صحيفة غربية أن صواريخ "ستورم شادو" البريطانية، التي تم إرسالها إلى كييف، لن تغير ميزان القوى في منطقة العملية الخاصة. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T10:07+0000
2023-05-13T10:07+0000
2023-05-13T10:07+0000
رصد عسكري
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وذكرت الصحيفة: "من غير المرجح أن يغير ستورم شادو الصورة في ساحة المعركة. تتدعي بريطانيا أنه " تم تطويره بالاشتراك مع فرنسا وأنه نوع من الأسلحة الحديثة المتطورة، لكن هذا غير صحيح تمامًا. انطلق الصاروخ الحقيقي من مشروع فرنسي ألماني أطلق عام 1983".وقال الصحفي في صحيفة "تلغراف" البريطانية، لويس بيج: "واجه زملائي الخبراء في التخلص من القنابل بعد ذلك مهمة صعبة بشكل خاص عندما تم تكليفهم بالتنظيف بعد "السلاح الجديد الأعجوبة".في الوقت الحالي، لا يمكن إطلاق المنتج البريطاني إلا من طائرة قتالية متعددة المهام ذات محركين. وأشار الصحفي إلى أن دمج مثل هذا السلاح مع نوع جديد من المقاتلات عادة ما يستغرق وقتًا طويلاً جدًا.وخلص الكاتب إلى أنه "وبالتالي، قد يمر وقت طويل قبل أن يتمكن الأوكرانيون فعليًا من استخدام ستورم شادو".وعلى الرغم من ذلك، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لإدارة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، في وقت سابق، أنه تم تنفيذ هجوم صاروخي على لوغانسك، في 12 مايو/أيار، باستخدام صواريخ كروز "ستورم شادو".
https://sputnikarabic.ae/20230513/القوات-الأوكرانية-تنفذ-الضربات-الأولى-باستخدام-صواريخ-ستورم-شادو-البعيدة-المدى-1076979696.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: صواريخ "ستورم شادو" التي تم إرسالها إلى أوكرانيا لن تغير ميزان القوى
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ذكرت صحيفة غربية أن صواريخ "ستورم شادو" البريطانية، التي تم إرسالها إلى كييف، لن تغير ميزان القوى في منطقة العملية الخاصة.
وذكرت الصحيفة: "من غير المرجح أن يغير ستورم شادو الصورة في ساحة المعركة. تتدعي بريطانيا أنه " تم تطويره بالاشتراك مع فرنسا وأنه نوع من الأسلحة الحديثة المتطورة، لكن هذا غير صحيح تمامًا. انطلق الصاروخ الحقيقي من مشروع فرنسي ألماني أطلق عام 1983".
وفقًا للصحيفة، لم يتمتع "ستورم شادور" بسمعة رائعة أبدًا، مثل دبابة تشالنجر. في عام 2003، قام بإجراء ثقب في الخرسانة في الاختبارات، لكنه لم ينفجر.
وقال الصحفي في صحيفة "تلغراف" البريطانية، لويس بيج: "واجه زملائي الخبراء في التخلص من القنابل بعد ذلك مهمة صعبة بشكل خاص عندما تم تكليفهم بالتنظيف بعد "السلاح الجديد الأعجوبة".
عيب "ستورم شادو" هو أيضًا أن هذا الصاروخ المجنح في الواقع، طائرة نفاثة روبوتية تحلق بسرعة الصوت. مثل أي طائرة أخرى تحلق بسرعة الصوت، يمكن إسقاطها بالدفاعات الجوية العادية.
في الوقت الحالي، لا يمكن إطلاق المنتج البريطاني إلا من طائرة قتالية متعددة المهام ذات محركين. وأشار الصحفي إلى أن دمج مثل هذا السلاح مع نوع جديد من المقاتلات عادة ما يستغرق وقتًا طويلاً جدًا.
وخلص الكاتب إلى أنه "وبالتالي، قد يمر وقت طويل قبل أن يتمكن الأوكرانيون فعليًا من استخدام ستورم شادو
".
وعلى الرغم من ذلك، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لإدارة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، في وقت سابق، أنه تم تنفيذ هجوم صاروخي على لوغانسك، في 12 مايو/أيار، باستخدام صواريخ كروز "ستورم شادو"
.