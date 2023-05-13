https://sputnikarabic.ae/20230513/القوات-الأوكرانية-تنفذ-الضربات-الأولى-باستخدام-صواريخ-ستورم-شادو-البعيدة-المدى-1076979696.html
القوات الأوكرانية تنفذ الضربات الأولى باستخدام صواريخ "ستورم شادو" البعيدة المدى
القوات الأوكرانية تنفذ الضربات الأولى باستخدام صواريخ "ستورم شادو" البعيدة المدى
تم تنفيذ هجوم صاروخي على لوغانسك، في 12 مايو/أيار، باستخدام صواريخ كروز "ستورم شادو"، حسبما ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T08:20+0000
2023-05-13T08:20+0000
2023-05-13T08:20+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال المكتب: "وفقًا لمعلومات محدثة، استخدمت التشكيلات المسلحة الأوكرانية صاروخين من طراز ستورم شادور كروز (إنتاج إنجليزي - فرنسي) وصاروخ مضاد للطائرات ADM-160B MALD ( إنتاج أمريكي) في 12 مايو 2023، خلال هجوم صاروخي على مدينة لوغانسك".في البداية، ذكر المكتب أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت نظام "غروم" الأوكراني.في اليوم السابق، دوى انفجاران في لوغانسك في المساء، حوالي الساعة 18:30، كانت الضربات موجهة على منطقة المصانع غير العاملة "بولي باك" و"ميلام". تم العثور على حطام "ADM-160B" في وسط المدينة ويستخدم هذا الصاروخ كهدف كاذب.خلال القصف، أصيب ستة أطفال، والنائب في الدوما فيكتور فودولاتسكي عندما كان يساعد الناس الذين كانوا تحت الأنقاض.
https://sputnikarabic.ae/20230513/محطة-الحرب-الإلكترونية-الطائرة-كيف-تعمل-أورلان-10-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1076978676.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الأوكرانية تنفذ الضربات الأولى باستخدام صواريخ "ستورم شادو" البعيدة المدى
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تم تنفيذ هجوم صاروخي على لوغانسك، في 12 مايو/أيار، باستخدام صواريخ كروز "ستورم شادو"، حسبما ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لإدارة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
وقال المكتب: "وفقًا لمعلومات محدثة
، استخدمت التشكيلات المسلحة الأوكرانية صاروخين من طراز ستورم شادور كروز (إنتاج إنجليزي - فرنسي) وصاروخ مضاد للطائرات ADM-160B MALD ( إنتاج أمريكي) في 12 مايو 2023، خلال هجوم صاروخي على مدينة لوغانسك".
في البداية، ذكر المكتب أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت نظام "غروم" الأوكراني.
في اليوم السابق، دوى انفجاران في لوغانسك في المساء، حوالي الساعة 18:30، كانت الضربات موجهة على منطقة المصانع غير العاملة "بولي باك" و"ميلام". تم العثور على حطام "ADM-160B" في وسط المدينة ويستخدم هذا الصاروخ كهدف كاذب.
خلال القصف، أصيب ستة أطفال، والنائب في الدوما فيكتور فودولاتسكي عندما كان يساعد الناس الذين كانوا تحت الأنقاض.