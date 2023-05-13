عربي
https://sputnikarabic.ae/20230513/القوات-الأوكرانية-تنفذ-الضربات-الأولى-باستخدام-صواريخ-ستورم-شادو-البعيدة-المدى-1076979696.html
القوات الأوكرانية تنفذ الضربات الأولى باستخدام صواريخ "ستورم شادو" البعيدة المدى
القوات الأوكرانية تنفذ الضربات الأولى باستخدام صواريخ "ستورم شادو" البعيدة المدى
تم تنفيذ هجوم صاروخي على لوغانسك، في 12 مايو/أيار، باستخدام صواريخ كروز "ستورم شادو"، حسبما ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T08:20+0000
2023-05-13T08:20+0000
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/07/1053681638_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_fcae09a499ead0e730ef70ff2a7a83e9.jpg
وقال المكتب: "وفقًا لمعلومات محدثة، استخدمت التشكيلات المسلحة الأوكرانية صاروخين من طراز ستورم شادور كروز (إنتاج إنجليزي - فرنسي) وصاروخ مضاد للطائرات ADM-160B MALD ( إنتاج أمريكي) في 12 مايو 2023، خلال هجوم صاروخي على مدينة لوغانسك".في البداية، ذكر المكتب أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت نظام "غروم" الأوكراني.في اليوم السابق، دوى انفجاران في لوغانسك في المساء، حوالي الساعة 18:30، كانت الضربات موجهة على منطقة المصانع غير العاملة "بولي باك" و"ميلام". تم العثور على حطام "ADM-160B" في وسط المدينة ويستخدم هذا الصاروخ كهدف كاذب.خلال القصف، أصيب ستة أطفال، والنائب في الدوما فيكتور فودولاتسكي عندما كان يساعد الناس الذين كانوا تحت الأنقاض.
https://sputnikarabic.ae/20230513/محطة-الحرب-الإلكترونية-الطائرة-كيف-تعمل-أورلان-10-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1076978676.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/07/1053681638_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_9a1373be85193edc7b7715f79839e3df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الأوكرانية تنفذ الضربات الأولى باستخدام صواريخ "ستورم شادو" البعيدة المدى

08:20 GMT 13.05.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ "ستورم شادو/ سكالب" التي تستخدمها مقاتلات "رافال" الفرنسية
صواريخ ستورم شادو/ سكالب التي تستخدمها مقاتلات رافال الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairy
تابعنا عبرTelegram
تم تنفيذ هجوم صاروخي على لوغانسك، في 12 مايو/أيار، باستخدام صواريخ كروز "ستورم شادو"، حسبما ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لإدارة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
وقال المكتب: "وفقًا لمعلومات محدثة، استخدمت التشكيلات المسلحة الأوكرانية صاروخين من طراز ستورم شادور كروز (إنتاج إنجليزي - فرنسي) وصاروخ مضاد للطائرات ADM-160B MALD ( إنتاج أمريكي) في 12 مايو 2023، خلال هجوم صاروخي على مدينة لوغانسك".
طائرة الاستطلاع دون طيار أورلان 10 تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة الحرب الإلكترونية الطائرة... كيف تعمل "أورلان-10" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
07:43 GMT
في البداية، ذكر المكتب أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت نظام "غروم" الأوكراني.
في اليوم السابق، دوى انفجاران في لوغانسك في المساء، حوالي الساعة 18:30، كانت الضربات موجهة على منطقة المصانع غير العاملة "بولي باك" و"ميلام". تم العثور على حطام "ADM-160B" في وسط المدينة ويستخدم هذا الصاروخ كهدف كاذب.
خلال القصف، أصيب ستة أطفال، والنائب في الدوما فيكتور فودولاتسكي عندما كان يساعد الناس الذين كانوا تحت الأنقاض.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو07:35 GMTВоеннослужащие ВС РФ подготавливают к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:00 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 مايو, 15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала