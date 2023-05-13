https://sputnikarabic.ae/20230513/تركيا-ترحب-بـ-إعلان-جدة-الموقع-بين-طرفي-النزاع-في-السودان-1076995357.html

تركيا ترحب بـ "إعلان جدة" الموقع بين طرفي النزاع في السودان

تركيا ترحب بـ "إعلان جدة" الموقع بين طرفي النزاع في السودان

رحبت تركيا بـ "إعلان جدة" الذي تم توقيعه بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يوم الخميس الماضي. 13.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-13T15:51+0000

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جاء هذا في بيان صادر، اليوم السبت، عن وزارة الخارجية التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت وزارة الخارجية التركية: "نرحب بإعلان جدة، الذي ينص على تلبية الاحتياجات الإنسانية وتسهيل أنشطة الإغاثة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".وعبرت عن أملها في أن يقود الإعلان إلى وقف دائم لإطلاق النار وحوار شامل في السودان.وقالت الوزارة إن أكثر ما تتمناه أنقرة هو تحقيق تحسن في الوضع الإنساني في السودان، وضمان حصول جميع المواطنين السودانيين على الاحتياجات الأساسية.وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة السعودية، يوم الخميس، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.ويلتزم طرفا الصراع باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ بداية النزاع في 15 أبريل/ نيسان الماضي.

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