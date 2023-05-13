https://sputnikarabic.ae/20230513/فرنسا-تنفي-فرض-قيود-على-طلبات-التأشيرة-للتونسيين-1076994039.html
فرنسا تنفي فرض قيود على طلبات التأشيرة للتونسيين
فرنسا تنفي فرض قيود على طلبات التأشيرة للتونسيين
نفى القنصل الفرنسي في تونس، دومينيك ماس، اليوم السبت، فرض بلاده قيودا على منح التأشيرات المخصصة للتونسيين، وسط أزمة تتعلق بندرة الحصول على مواعيد لطلبات... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T15:21+0000
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وأضاف، في تصريحات لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء: "لا توجد قيود على التأشيرة منذ الأول من سبتمبر 2022، والتنقل القانوني بين فرنسا وتونس يظل أولوية بالنسبة لنا".وتابع، مشيرا إلى أنه كما شدد القنصل الفرنسي في تونس، دومينيك ماس، أنه يعمل في القنصلية على الحد من "سماسرة" احتكار المواعيد لطالبي الحصول على التأشيرات عبر منصتها بحيل رقمية، مقابل مبالغ مالية، ومنعهم من القيام بذلك.وأعلن القنصل الفرنسي في تونس، في تصريحاته لوكالة أنباء "تونس أفريقيا" للأنباء، أن كما تعهد بوضع أكثر من ألف موعد إضافي خلال شهر مايو/ أيار الجاري، للحصول على التأشيرة، وألف موعد آخر إضافي لشهر يونيو/ حزيران المقبل.ونوّه كذلك بتخصيص، على امتداد فترة الصيف، 6 آلاف موعد تأشيرة للطلبة التونسيين، الذين ينوون الدراسة في الجامعات الفرنسية.وأوضح القنصل الفرنسي في تونس، خلال تصريحاته، أن العام الماضي 2022 شهد منح 86 ألف تأشيرة للتونسيين، بمعدل 7 آلاف تأشيرة شهريا، من بين قرابة 10 آلاف طلب تأشيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221120/فرنسا-تمنح-تونس-قرضا-بقيمة-200-مليون-يورو-على-هامش-القمة-الفرنكوفونية-1070351241.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار فرنسا , العالم العربي, العالم
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار فرنسا , العالم العربي, العالم
فرنسا تنفي فرض قيود على طلبات التأشيرة للتونسيين
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نفى القنصل الفرنسي في تونس، دومينيك ماس، اليوم السبت، فرض بلاده قيودا على منح التأشيرات المخصصة للتونسيين، وسط أزمة تتعلق بندرة الحصول على مواعيد لطلبات التأشيرة منذ أشهر.
وأضاف، في تصريحات لوكالة
"تونس أفريقيا" للأنباء: "لا توجد قيود على التأشيرة منذ الأول من سبتمبر 2022، والتنقل القانوني بين فرنسا وتونس يظل أولوية بالنسبة لنا".
بعد عامين من الأزمة الصحية، تضاعف طلب التونسيين على التأشيرة بين 2021 و2022، ولا يزال في صعود، بينما هذا يتجاوز طاقاتنا على معالجة الطلبات.
كما شدد القنصل الفرنسي في تونس، دومينيك ماس، أنه يعمل في القنصلية على الحد من "سماسرة" احتكار المواعيد لطالبي الحصول على التأشيرات
عبر منصتها بحيل رقمية، مقابل مبالغ مالية، ومنعهم من القيام بذلك.
20 نوفمبر 2022, 06:21 GMT
وأعلن القنصل الفرنسي في تونس، في تصريحاته لوكالة أنباء "تونس أفريقيا" للأنباء، أن
السفارة الفرنسية في تونس تعتزم توفير نحو 10 آلاف موعد شهريا للحصول على التأشيرة، بداية من موسم الصيف المقبل.
كما تعهد بوضع أكثر من ألف موعد إضافي خلال شهر مايو/ أيار الجاري، للحصول على التأشيرة، وألف موعد آخر إضافي لشهر يونيو/ حزيران المقبل.
ونوّه كذلك بتخصيص، على امتداد فترة الصيف، 6 آلاف موعد تأشيرة للطلبة التونسيين، الذين ينوون الدراسة في الجامعات الفرنسية.
وأوضح القنصل الفرنسي في تونس، خلال تصريحاته، أن العام الماضي 2022 شهد منح 86 ألف تأشيرة للتونسيين، بمعدل 7 آلاف تأشيرة شهريا، من بين قرابة 10 آلاف طلب تأشيرة.