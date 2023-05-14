https://sputnikarabic.ae/20230514/عالم-بريطاني-يحذر-من-خطر-موت-البشرية-بسبب-تطور-الذكاء-الاصطناعي-1077005651.html

عالم بريطاني يحذر من خطر موت البشرية بسبب تطور الذكاء الاصطناعي

عالم بريطاني يحذر من خطر موت البشرية بسبب تطور الذكاء الاصطناعي

قال العالم البريطاني ستيوارت راسل في مقابلة مع وسائل إعلام غربية إن ظهور ذكاء اصطناعي قادر على حل أي مشاكل فكرية يهدد البشرية بكارثة. 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T05:41+0000

2023-05-14T05:41+0000

2023-05-14T05:41+0000

العالم

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في رأيه، أدت التطورات غير المنضبطة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى "إحراز تقدم لم نتوقعه نحن أنفسنا". وأكد راسل أن البشر أخطأوا في البداية، عندما لم يفكروا في الغرض من هذا الذكاء. وأضاف أنه من المحتمل أن تقاوم الآلات فائقة الذكاء في المستقبل محاولات السيطرة عليها.وقال: "كيف تحافظ على سلطتك على الكيانات الأقوى منك؟ إذا لم يكن لديك إجابة، توقف عن البحث. الأمر بسيط للغاية. إذا لم نتحكم في حضارتنا، إذن نحن نفقد حق التصويت على وجودنا في المستقبل".ولاحظ راسل، أن ظهور الذكاء الاصطناعي العالمي، وهو نظام قادر على أداء أي مهمة يمكن لأي شخص القيام بها، يمكن أن يحدث في غضون عشر سنوات. وأعرب العالم عن قلقه عند حل المشكلات المتعلقة بالمناخ على سبيل المثال، فقد تصل هذه البرامج إلى استنتاج مفاده أن التخلص من الناس سيكون الحل الأفضل.وتابع: "إذا قمت بتعليم الذكاء الاصطناعي تقليد السلوك البشري، فأنت في الأساس تعلمه تحديد الأهداف البشرية ومتابعتها. والأهداف البشرية تشمل كل شيء. يمكن للمرء أن يتخيل فقط ما هي الكارثة التي تنشأ عن ظهور الأنظمة التي من شأنها أن تسعى لتحقيق هذه الأهداف "، وفقا لصحيفة تايمز.في وقت سابق، حذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من أن الذكاء الاصطناعي سيتحكم بنفسه حتمًا، مع إمكانية تدمير البشرية.

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