عربي
https://sputnikarabic.ae/20230514/عالم-بريطاني-يحذر-من-خطر-موت-البشرية-بسبب-تطور-الذكاء-الاصطناعي-1077005651.html
عالم بريطاني يحذر من خطر موت البشرية بسبب تطور الذكاء الاصطناعي
عالم بريطاني يحذر من خطر موت البشرية بسبب تطور الذكاء الاصطناعي
قال العالم البريطاني ستيوارت راسل في مقابلة مع وسائل إعلام غربية إن ظهور ذكاء اصطناعي قادر على حل أي مشاكل فكرية يهدد البشرية بكارثة. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T05:41+0000
2023-05-14T05:41+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101788/99/1017889907_22:0:1092:602_1920x0_80_0_0_240bb43ce9d3e1bb6b6b7d9df5b23d57.jpg
في رأيه، أدت التطورات غير المنضبطة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى "إحراز تقدم لم نتوقعه نحن أنفسنا". وأكد راسل أن البشر أخطأوا في البداية، عندما لم يفكروا في الغرض من هذا الذكاء. وأضاف أنه من المحتمل أن تقاوم الآلات فائقة الذكاء في المستقبل محاولات السيطرة عليها.وقال: "كيف تحافظ على سلطتك على الكيانات الأقوى منك؟ إذا لم يكن لديك إجابة، توقف عن البحث. الأمر بسيط للغاية. إذا لم نتحكم في حضارتنا، إذن نحن نفقد حق التصويت على وجودنا في المستقبل".ولاحظ راسل، أن ظهور الذكاء الاصطناعي العالمي، وهو نظام قادر على أداء أي مهمة يمكن لأي شخص القيام بها، يمكن أن يحدث في غضون عشر سنوات. وأعرب العالم عن قلقه عند حل المشكلات المتعلقة بالمناخ على سبيل المثال، فقد تصل هذه البرامج إلى استنتاج مفاده أن التخلص من الناس سيكون الحل الأفضل.وتابع: "إذا قمت بتعليم الذكاء الاصطناعي تقليد السلوك البشري، فأنت في الأساس تعلمه تحديد الأهداف البشرية ومتابعتها. والأهداف البشرية تشمل كل شيء. يمكن للمرء أن يتخيل فقط ما هي الكارثة التي تنشأ عن ظهور الأنظمة التي من شأنها أن تسعى لتحقيق هذه الأهداف "، وفقا لصحيفة تايمز.في وقت سابق، حذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من أن الذكاء الاصطناعي سيتحكم بنفسه حتمًا، مع إمكانية تدمير البشرية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101788/99/1017889907_155:0:958:602_1920x0_80_0_0_86512c6d97ee0511bc6f53bdd6a7d73b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

عالم بريطاني يحذر من خطر موت البشرية بسبب تطور الذكاء الاصطناعي

05:41 GMT 14.05.2023
© Pixabayالذكاء الصناعي
الذكاء الصناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© Pixabay
تابعنا عبرTelegram
قال العالم البريطاني ستيوارت راسل في مقابلة مع وسائل إعلام غربية إن ظهور ذكاء اصطناعي قادر على حل أي مشاكل فكرية يهدد البشرية بكارثة.
في رأيه، أدت التطورات غير المنضبطة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى "إحراز تقدم لم نتوقعه نحن أنفسنا". وأكد راسل أن البشر أخطأوا في البداية، عندما لم يفكروا في الغرض من هذا الذكاء. وأضاف أنه من المحتمل أن تقاوم الآلات فائقة الذكاء في المستقبل محاولات السيطرة عليها.
وقال: "كيف تحافظ على سلطتك على الكيانات الأقوى منك؟ إذا لم يكن لديك إجابة، توقف عن البحث. الأمر بسيط للغاية. إذا لم نتحكم في حضارتنا، إذن نحن نفقد حق التصويت على وجودنا في المستقبل".
ولاحظ راسل، أن ظهور الذكاء الاصطناعي العالمي، وهو نظام قادر على أداء أي مهمة يمكن لأي شخص القيام بها، يمكن أن يحدث في غضون عشر سنوات. وأعرب العالم عن قلقه عند حل المشكلات المتعلقة بالمناخ على سبيل المثال، فقد تصل هذه البرامج إلى استنتاج مفاده أن التخلص من الناس سيكون الحل الأفضل.
وتابع: "إذا قمت بتعليم الذكاء الاصطناعي تقليد السلوك البشري، فأنت في الأساس تعلمه تحديد الأهداف البشرية ومتابعتها. والأهداف البشرية تشمل كل شيء. يمكن للمرء أن يتخيل فقط ما هي الكارثة التي تنشأ عن ظهور الأنظمة التي من شأنها أن تسعى لتحقيق هذه الأهداف "، وفقا لصحيفة تايمز.
في وقت سابق، حذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من أن الذكاء الاصطناعي سيتحكم بنفسه حتمًا، مع إمكانية تدمير البشرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMTБойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:15 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 07:35 GMTВоеннослужащие ВС РФ подготавливают к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12 مايو, 12:00 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 مايو, 15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала