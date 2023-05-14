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https://sputnikarabic.ae/20230514/قدرات-خارقة-للمدرعة-الروسية-بي-إم-بي---3-1077016947.html
قدرات خارقة للمدرعة الروسية "بي إم بي - 3"
قدرات خارقة للمدرعة الروسية "بي إم بي - 3"
يمكن تزويد المدرعة الروسية "بي إم بي - 3" بالعديد من أنظمة الرؤية المتطورة لزيادة قدرتها على العمل بكفاءة في ظروف القتال المختلفة ليلا ونهارا، إضافة إلى القدرة... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
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وطورت روسيا مركبات "بي إم بي - 3" لتكون مدرعة من طراز فريد تجمع بين مميزات العديد من المركبات القتالية في مركبة واحدة.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

قدرات خارقة للمدرعة الروسية "بي إم بي - 3"

13:01 GMT 14.05.2023
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يمكن تزويد المدرعة الروسية "بي إم بي - 3" بالعديد من أنظمة الرؤية المتطورة لزيادة قدرتها على العمل بكفاءة في ظروف القتال المختلفة ليلا ونهارا، إضافة إلى القدرة على العمل في ظروف الرؤية المنخفضة.
وطورت روسيا مركبات "بي إم بي - 3" لتكون مدرعة من طراز فريد تجمع بين مميزات العديد من المركبات القتالية في مركبة واحدة.
قدرات خارقة للمدرعة الروسية بي إم بي - 3 - سبوتنيك عربي
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