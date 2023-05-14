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https://sputnikarabic.ae/20230514/ليبيا-رئيس-الأمن-القومي-البرلمان-لن-يكون-رهينة-لآراء-واشنطن-أو-البعثة-الأممية-1077013246.html
ليبيا... رئيس "الأمن القومي": البرلمان لن يكون رهينة لآراء واشنطن أو البعثة الأممية
ليبيا... رئيس "الأمن القومي": البرلمان لن يكون رهينة لآراء واشنطن أو البعثة الأممية
علق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في ليبيا، طلال الميهوب، اليوم الأحد، على رسالة المبعوث الأمريكي الخاص ‏لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، التي وجهها للأطراف... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T11:10+0000
2023-05-14T11:10+0000
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ووجهت أمريكا رسالة للأطراف الليبية، طالبتهم فيها بالعمل على إعداد الإطار القانوني للانتخابات دون تأخير.وقال المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، وفق ما نقلته سفارة بلاده لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، الجمعة:" "نحن نؤيد تماما دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، للجنة (6+6) للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار قانوني للانتخابات ونحث جميع القادة السياسيين على ممارسة نفوذهم لتحقيق هذه الغاية دون تأخير".وتعليقا على رسالة الجانب الأمريكي، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بليبيا، طلال الميهوب، إن "مجلس النواب لن يكون رهينة لآراء واشنطن أو البعثة الأممية في ليبيا".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "بلاده لن تقبل أن تصبح البعثة الأممية هي "بول بريمر" الجديد لليبيا، وأن تتخذ ما تراه مناسبا هي لبلادنا".وتابع:وتضم لجنة "6+6" أعضاء من مجلس النوب الليبي و"مجلس الدولة"، وشكلت وفق التعديل الدستوري الـ13 الذي أقرّه مجلس النواب مؤخرا، وأوكل لها مهمة وضع قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات.وحسب أعضاء من البرلمان، فإن التقارب بين مجلس النواب والدولة مؤخرا يمهد لإقرار القوانين الانتخابية في وقت قريب، خاصة بعد أن جرى التوافق على أكثر من 90% من القوانين.
https://sputnikarabic.ae/20221213/مستشار-الأمن-القومي-الليبي-يبحث-مع-السفير-الأمريكي-أزمة-احتجاز-ليبي-متهم-في-تفجير-لوكربي-1071154117.html
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أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, حصري
أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, حصري

ليبيا... رئيس "الأمن القومي": البرلمان لن يكون رهينة لآراء واشنطن أو البعثة الأممية

11:10 GMT 14.05.2023
© AFP 2023 / Abdullah Domaليبيا
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
ليبيا
© AFP 2023 / Abdullah Doma
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حصري
علق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في ليبيا، طلال الميهوب، اليوم الأحد، على رسالة المبعوث الأمريكي الخاص ‏لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، التي وجهها للأطراف الليبية.‏
ووجهت أمريكا رسالة للأطراف الليبية، طالبتهم فيها بالعمل على إعداد الإطار القانوني للانتخابات دون تأخير.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، وفق ما نقلته سفارة بلاده لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، الجمعة:" "نحن نؤيد تماما دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، للجنة (6+6) للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار قانوني للانتخابات ونحث جميع القادة السياسيين على ممارسة نفوذهم لتحقيق هذه الغاية دون تأخير".
وتعليقا على رسالة الجانب الأمريكي، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بليبيا، طلال الميهوب، إن "مجلس النواب لن يكون رهينة لآراء واشنطن أو البعثة الأممية في ليبيا".
طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
مستشار الأمن القومي الليبي يبحث مع السفير الأمريكي أزمة احتجاز ليبي متهم في تفجير لوكربي
13 ديسمبر 2022, 09:47 GMT
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "بلاده لن تقبل أن تصبح البعثة الأممية هي "بول بريمر" الجديد لليبيا، وأن تتخذ ما تراه مناسبا هي لبلادنا".
وتابع:

"مجلس النواب يملك قراره، فيما تعمل لجنة "6+6" وفق الخطوط والرؤية الخاصة بها من النواحي القانونية، ولن نقبل بأي إملاءات من أي أطراف".

وتضم لجنة "6+6" أعضاء من مجلس النوب الليبي و"مجلس الدولة"، وشكلت وفق التعديل الدستوري الـ13 الذي أقرّه مجلس النواب مؤخرا، وأوكل لها مهمة وضع قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات.
وحسب أعضاء من البرلمان، فإن التقارب بين مجلس النواب والدولة مؤخرا يمهد لإقرار القوانين الانتخابية في وقت قريب، خاصة بعد أن جرى التوافق على أكثر من 90% من القوانين.
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