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https://sputnikarabic.ae/20230514/ناشط-شبابي-ضرب-الشباب-بالمخدرات-والمهلوسات-هو-ضرب-مستقبل-الجزائر-كاملا-1077018929.html
ناشط شبابي: ضرب الشباب بالمخدرات والمهلوسات هو ضرب مستقبل الجزائر كاملا
ناشط شبابي: ضرب الشباب بالمخدرات والمهلوسات هو ضرب مستقبل الجزائر كاملا
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمها: انتشار آفة المخدرات والمهلوسات في الجزائر، غضب كبير في لبنان إثر وفاة طفل بسبب "التيكتوك"،... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T13:59+0000
2023-05-14T13:59+0000
راديو
صدى الحياة
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ناشط شبابي: ضرب الشباب بالمخدرات والمهلوسات هو ضرب مستقبل الجزائر كاملا
ناشط شبابي: ضرب الشباب بالمخدرات والمهلوسات هو ضرب مستقبل الجزائر كاملا
الجزائر تعلن رسميا "حربها على المخدرات والمهلوسات".كشفت مصادر إعلامية جزائرية عن عزم السلطات في البلاد شن ما يشبه "الحرب" ضد أحد أخطر المهددات التي تستهدف الشباب في العالم، مشيرة إلى أنها سوف تستخدم أسلحة مختلفة للتصدي للمخدرات ومروّجيها.حول هذا الموضوع، قال الناشط الشبابي والاجتماعي في اتحاد منظمات الشباب الجزائري، عادل صوالح لبرنامج "صدى الحياة":وأشار الأستاذ عادل صوالح إلى أنّ التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

ناشط شبابي: ضرب الشباب بالمخدرات والمهلوسات هو ضرب مستقبل الجزائر كاملا

13:59 GMT 14.05.2023
راديو
ناشط شبابي: ضرب الشباب بالمخدرات والمهلوسات هو ضرب مستقبل الجزائر كاملا
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
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- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمها: انتشار آفة المخدرات والمهلوسات في الجزائر، غضب كبير في لبنان إثر وفاة طفل بسبب "التيكتوك"، أصغر رائدة في فن التطريز اليدوي بغزة، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي بالجزائر، "راعية أغنام" جزائرية تخطف الأنظار بفيديوهاتها.
الجزائر تعلن رسميا "حربها على المخدرات والمهلوسات".
كشفت مصادر إعلامية جزائرية عن عزم السلطات في البلاد شن ما يشبه "الحرب" ضد أحد أخطر المهددات التي تستهدف الشباب في العالم، مشيرة إلى أنها سوف تستخدم أسلحة مختلفة للتصدي للمخدرات ومروّجيها.
حول هذا الموضوع، قال الناشط الشبابي والاجتماعي في اتحاد منظمات الشباب الجزائري، عادل صوالح لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ الشباب يعتبر من القواعد الأساسية لكل دولة، سواعد عاملة وقوة اقتصادية بشرية لتطوير البلد من مختلف النواحي، وطبعا ضرب الشباب هو ضرب مستقبل بلد في حد ذاته والمخدرات والمهلوسات واحدة من أخطر الأسلحة التي تترك الشباب يركز في نقطة سوداء وبعيدا عن الرغبة في التقدم والمشاركة والمساهمة في الحراك الاجتماعي والثقافي".
وأشار الأستاذ عادل صوالح إلى أنّ
"مشكلة المخدرات هي مشكلة عالمية وليس فقط في الجزائر، فانتشار هذه الآفة وخاصة الأنواع الجديدة منها، والتي استهلاكها أسهل وأسرع من المخدرات التقليدية والكشف عنها صعبا نوعا ما، والحبوب المهلوسة تعتبر إشكالا عالميا والرقابة عليها صعبة جدا لأنه لا توجد تقنية محددة بإمكانها أن تكشف هذا النوع من المخدرات".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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