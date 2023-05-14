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https://sputnikarabic.ae/20230514/وفد-من-الخارجية-السعودية-يصل-ليبيا-لإعداد-الترتيبات-اللازمة-لإعادة-فتح-سفارة-المملكة-في-طرابلس-1077014438.html
وفد من الخارجية السعودية يصل ليبيا لإعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة المملكة في طرابلس
وفد من الخارجية السعودية يصل ليبيا لإعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة المملكة في طرابلس
استقبلت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الأحد، في مطار معيتيقية الدولي، وفدا من وزارة الخارجية ‏السعودية، بغرض إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة المملكة... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T11:42+0000
2023-05-14T11:42+0000
السعودية
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و"كان في استقبال الوفد السعودي، الذي ترأسه، عبد الله بن فهد الشمري، وزير مفوض ونائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية والأفريقية، لدى وصوله مطار معيتيقية، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، راشد أبو غفة، ومدير الشؤون العربية، خليفة القايدي"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية على مواقع التواصل.وأكد أبو غفة خلال استقباله الوفد السعودي، على "عمق العلاقات التاريخية التي تربط ليبيا والسعودية، وحرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة بينهما".يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قررت في مايو/ أيار 2014، غلق سفارتها وقنصليتها في العاصمة الليبية طرابلس، وإجلاء كامل بعثتها الدبلوماسية على متن طائرة خاصة، "نتيجة للظروف الحالية والوضع الأمني"، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.وجاء القرار بغلق السفارة الليبية، إبان مبنى المؤتمر الوطني في لهجوم مجموعة مسلحة طالبت بتجميد أعماله.
السعودية
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السعودية, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

وفد من الخارجية السعودية يصل ليبيا لإعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة المملكة في طرابلس

11:42 GMT 14.05.2023
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العلم الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
العلم الليبي
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استقبلت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الأحد، في مطار معيتيقية الدولي، وفدا من وزارة الخارجية ‏السعودية، بغرض إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة المملكة في طرابلس.‏
و"كان في استقبال الوفد السعودي، الذي ترأسه، عبد الله بن فهد الشمري، وزير مفوض ونائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية والأفريقية، لدى وصوله مطار معيتيقية، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، راشد أبو غفة، ومدير الشؤون العربية، خليفة القايدي"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية على مواقع التواصل.
وأكد أبو غفة خلال استقباله الوفد السعودي، على "عمق العلاقات التاريخية التي تربط ليبيا والسعودية، وحرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة بينهما".
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قررت في مايو/ أيار 2014، غلق سفارتها وقنصليتها في العاصمة الليبية طرابلس، وإجلاء كامل بعثتها الدبلوماسية على متن طائرة خاصة، "نتيجة للظروف الحالية والوضع الأمني"، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
وجاء القرار بغلق السفارة الليبية، إبان مبنى المؤتمر الوطني في لهجوم مجموعة مسلحة طالبت بتجميد أعماله.
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