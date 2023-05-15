https://sputnikarabic.ae/20230515/البيت-الأبيض-بصدد-فرض-عقوبات-على-وسطاء-التعاون-العسكري-بين-روسيا-وإيران-1077075600.html
البيت الأبيض بصدد فرض عقوبات على "وسطاء" التعاون العسكري بين روسيا وإيران
البيت الأبيض بصدد فرض عقوبات على "وسطاء" التعاون العسكري بين روسيا وإيران
صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض حزمة عقوبات جديدة في الأيام المقبلة ضد من يسهل التعاون العسكري بين روسيا وإيران. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T17:49+0000
2023-05-15T17:49+0000
2023-05-15T17:49+0000
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إيران
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وقال كيربي، في إفادة صحفية اليوم الاثنين: "في الأيام المقبلة، سنعلن عقوبات إضافية ضد أولئك الذين يروجون لزيادة التعاون الدفاعي بين روسيا وإيران".وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، في 4 أيار/ مايو، أن الولايات المتحدة قدمت إلى أوكرانيا كل ما تحتاجه من معدات لشن هجومها المضاد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.وأوضح كيربي أنه لا يمكنه الكشف عن موعد بدء هذا الهجوم حتى لو كانت لديه معلومات عنه، مشيرا إلى أن هذا الأمر من اختصاص الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, إيران
البيت الأبيض بصدد فرض عقوبات على "وسطاء" التعاون العسكري بين روسيا وإيران
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صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض حزمة عقوبات جديدة في الأيام المقبلة ضد من يسهل التعاون العسكري بين روسيا وإيران.
وقال كيربي، في إفادة صحفية اليوم الاثنين: "في الأيام المقبلة، سنعلن عقوبات إضافية ضد أولئك الذين يروجون لزيادة التعاون الدفاعي بين روسيا وإيران".
وزعم كيربي أن "الولايات المتحدة ترى مؤشرات على توسيع التعاون العسكري التقني غير المسبوق بين روسيا وإيران".
وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، في 4 أيار/ مايو، أن الولايات المتحدة قدمت إلى أوكرانيا كل ما تحتاجه من معدات لشن هجومها المضاد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
وقال كيربي في تصريحات لقناة "سي.إن.إن" الأمريكية: "لدى أوكرانيا كل ما تحتاجه كي تشن الهجوم المضاد في الأسابيع والأشهر القريبة المقبلة".
وأوضح كيربي
أنه لا يمكنه الكشف عن موعد بدء هذا الهجوم حتى لو كانت لديه معلومات عنه، مشيرا إلى أن هذا الأمر من اختصاص الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.