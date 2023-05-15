https://sputnikarabic.ae/20230515/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-للمرة-الأولى-صاروخ-ستورم-شادو-1077056789.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط للمرة الأولى صاروخ "ستورم شادو"
الدفاع الجوي الروسي يسقط للمرة الأولى صاروخ "ستورم شادو"
ذكرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة في تقرير يومي عن تقدم العملية الخاصة، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخ كروز "ستورم شادو". 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T11:34+0000
2023-05-15T11:34+0000
2023-05-15T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ هارم المضادة للرادار، وصاروخ كروز البعيد المدى من طراز "ستورم شادو"، وعشر قذائف من راجمة هيمارس".بالإضافة إلى ذلك، خلال اليوم الماضي، أسقط الجيش الروسي 21 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون.وكانت قد أعلنت بريطانيا، في 11 أيار/ مايو، أنها سلمت صواريخ "ستورم شادو" لأوكرانيا (يبلغ مدى الصاروخ نحو 250 كيلومترا).وشنت التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في صباح اليوم، هجوما صاروخيا على مدينة لوغانسك، باستخدام صاروخين مجنحين من طراز ستورم شادو، بريطاني - فرنسي الصنع.
https://sputnikarabic.ae/20230515/فيديو-لحطام-صاروخ-ستورم-شادو-بعد-الضربة-على-لوغانسك-1077050033.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط للمرة الأولى صاروخ "ستورم شادو"
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة في تقرير يومي عن تقدم العملية الخاصة، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخ كروز "ستورم شادو".
وقالت الوزارة: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ هارم المضادة للرادار، وصاروخ كروز البعيد المدى من طراز "ستورم شادو"، وعشر قذائف من راجمة هيمارس".
بالإضافة إلى ذلك، خلال اليوم الماضي، أسقط الجيش الروسي 21 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون.
وكانت قد أعلنت بريطانيا، في 11 أيار/ مايو، أنها سلمت صواريخ "ستورم شادو" لأوكرانيا (يبلغ مدى الصاروخ نحو 250 كيلومترا).
وشنت التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في صباح اليوم، هجوما صاروخيا على مدينة لوغانسك، باستخدام صاروخين مجنحين من طراز ستورم شادو، بريطاني - فرنسي الصنع.