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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230515/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-للمرة-الأولى-صاروخ-ستورم-شادو-1077056789.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط للمرة الأولى صاروخ "ستورم شادو"
الدفاع الجوي الروسي يسقط للمرة الأولى صاروخ "ستورم شادو"
ذكرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة في تقرير يومي عن تقدم العملية الخاصة، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخ كروز "ستورم شادو". 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T11:34+0000
2023-05-15T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ هارم المضادة للرادار، وصاروخ كروز البعيد المدى من طراز "ستورم شادو"، وعشر قذائف من راجمة هيمارس".بالإضافة إلى ذلك، خلال اليوم الماضي، أسقط الجيش الروسي 21 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون.وكانت قد أعلنت بريطانيا، في 11 أيار/ مايو، أنها سلمت صواريخ "ستورم شادو" لأوكرانيا (يبلغ مدى الصاروخ نحو 250 كيلومترا).وشنت التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في صباح اليوم، هجوما صاروخيا على مدينة لوغانسك، باستخدام صاروخين مجنحين من طراز ستورم شادو، بريطاني - فرنسي الصنع.
https://sputnikarabic.ae/20230515/فيديو-لحطام-صاروخ-ستورم-شادو-بعد-الضربة-على-لوغانسك-1077050033.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط للمرة الأولى صاروخ "ستورم شادو"

11:34 GMT 15.05.2023
© Photo / MBDA/Thierry Wurtz Storm Shadow ستورم شادو
 Storm Shadow ستورم شادو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Photo / MBDA/Thierry Wurtz
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة في تقرير يومي عن تقدم العملية الخاصة، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخ كروز "ستورم شادو".
وقالت الوزارة: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ هارم المضادة للرادار، وصاروخ كروز البعيد المدى من طراز "ستورم شادو"، وعشر قذائف من راجمة هيمارس".
حطام صاروخ ستورم شادو بعد استهدافه لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فيديو لحطام صاروخ "ستورم شادو" بعد استهدافه لوغانسك
09:15 GMT
بالإضافة إلى ذلك، خلال اليوم الماضي، أسقط الجيش الروسي 21 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون.
وكانت قد أعلنت بريطانيا، في 11 أيار/ مايو، أنها سلمت صواريخ "ستورم شادو" لأوكرانيا (يبلغ مدى الصاروخ نحو 250 كيلومترا).
وشنت التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في صباح اليوم، هجوما صاروخيا على مدينة لوغانسك، باستخدام صاروخين مجنحين من طراز ستورم شادو، بريطاني - فرنسي الصنع.
صاروخ ستورم شادو التكتيكي - سبوتنيك عربي
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:35 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:15 GMT
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