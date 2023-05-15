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https://sputnikarabic.ae/20230515/الولايات-المتحدة-تنقل-31-دبابة-أبرامز-إلى-ألمانيا-لتدريب-الجنود-الأوكرانيين-1077075978.html
الولايات المتحدة تنقل 31 دبابة "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين
الولايات المتحدة تنقل 31 دبابة "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين
أكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الاثنين، تسليم 31 دبابة "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب الجيش الأوكراني. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T18:34+0000
2023-05-15T18:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وقال رايدر للصحفيين: "أستطيع أن أؤكد أن 31 دبابة إم 1 أبرامز وصلت إلى ألمانيا للتحضير للتدريب اللاحق لفرق الدبابات الأوكرانية".وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، في 4 أيار/ مايو، أن الولايات المتحدة قدمت إلى أوكرانيا كل ما تحتاجه من معدات لشن هجومها المضاد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.وقال كيربي في تصريحات تلفزيونية: "لدى أوكرانيا كل ما تحتاجه كي تشن الهجوم المضاد في الأسابيع والأشهر القريبة المقبلة".وحذرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، كييف والغرب من العواقب الحزينة المحتملة للهجوم الدفاعي الذي يخططون له، وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن القوات المسلحة الروسية مستعدة لأي تطورات في الأحداث.
https://sputnikarabic.ae/20230515/البيت-الأبيض-بصدد-فرض-عقوبات-على-وسطاء-التعاون-العسكري-بين-روسيا-وإيران-1077075600.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة تنقل 31 دبابة "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين

18:34 GMT 15.05.2023
© AFP 2023 / Patrik Stollarzدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023 / Patrik Stollarz
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أكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الاثنين، تسليم 31 دبابة "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب الجيش الأوكراني.
وقال رايدر للصحفيين: "أستطيع أن أؤكد أن 31 دبابة إم 1 أبرامز وصلت إلى ألمانيا للتحضير للتدريب اللاحق لفرق الدبابات الأوكرانية".

وأضاف رايدر أن العسكريين الأوكرانيين أنفسهم وفقًا لتقديرات وزارة الدفاع الأمريكية، سيصلون للتدريب خلال الأسبوعين المقبلين.

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، في 4 أيار/ مايو، أن الولايات المتحدة قدمت إلى أوكرانيا كل ما تحتاجه من معدات لشن هجومها المضاد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
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وقال كيربي في تصريحات تلفزيونية: "لدى أوكرانيا كل ما تحتاجه كي تشن الهجوم المضاد في الأسابيع والأشهر القريبة المقبلة".
وأوضح كيربي أنه لا يمكنه الكشف عن موعد بدء هذا الهجوم حتى لو كانت لديه معلومات عنه، مشيرا إلى أن هذا الأمر من اختصاص الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وحذرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، كييف والغرب من العواقب الحزينة المحتملة للهجوم الدفاعي الذي يخططون له، وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن القوات المسلحة الروسية مستعدة لأي تطورات في الأحداث.
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