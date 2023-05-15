https://sputnikarabic.ae/20230515/خبير-تركي-لأردوغان-الحظ-الأوفر-بالفوز-1077064944.html

خبير تركي: لأردوغان الحظ الأوفر بالفوز

خبير تركي: لأردوغان الحظ الأوفر بالفوز

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T14:36+0000

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راديو

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خبير تركي: لأردوغان الحظ الأوفر بالفوز خبير تركي: لأردوغان الحظ الأوفر بالفوز

المجلس الأعلى للانتخابات يقرر إجراء جولة جديدة من السباق الرئاسي. ويقول الخبير في الشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو:بدوره، يرى الخبير في الشأن التركي والدولي محمود علوش، أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد حقق انتصارا كبيرا بنسبة 90% على خصومه، كما أظهرت نتيجة الفرز الانتخابي .زيارة زيلينسكي إلى أوروبا. وقال عنها المحلل السياسي أحمد زين:تهدئة بين فلسطين وإسرائيل. وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي ناصر حماد:البرهان يقيل قيادات في الجيش ويجمد أصول الدعم السريع. وهو ما قال عنه المحلل السياسي خالد الفكي:دراسة إحصائية تكشف حجم أموال المودعين التي اختفت بعد ثورة "17 تشرين" في لبنان. ويقول الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد موسى، هناك أموال هائلة مهدورة في لبنان، تبخرت بطرق متعددة، منها سياسات الدعم غير المجدية، التي استفاد منها الأغنياء والتجار وليس فقراء لبنان.أطفال فلسطينيون وسوريون يحيون ذكرى "النكبة" في حلب، وقالت السيدة ثريا صبيحة والتي تنحدر من قرية ترشيحا في فلسطين إن ذكرى النكبة هي ذكرى للوجع الفلسطيني يوم سلب هذا الشعب وطنه على مرأى من العالم وبدعم من الدول الاستعمارية.التفاصيل في الملف الصوتي...

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