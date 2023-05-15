https://sputnikarabic.ae/20230515/وساطة-روسية-لإخلاء-مبان-جامعية-احتلها-مسلحون-موالون-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1077059970.html

وساطة روسية لإخلاء مبان جامعية احتلها مسلحون موالون للجيش الأمريكي شرقي سوريا

وساطة روسية لإخلاء مبان جامعية احتلها مسلحون موالون للجيش الأمريكي شرقي سوريا

كشف رئيس جامعة الفرات الحكومية السورية، الدكتور طه الخليفة، عن اتصالات بوساطة روسية، بهدف إعادة المباني الجامعية التي استولت عليها قوات "قسد" الموالية للجيش... 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T12:45+0000

2023-05-15T12:45+0000

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وأكد رئيس جامعة الفرات، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بأن الاتصالات مع طرف قوات "قسد" تتم من خلال محافظة الحسكة والجهات المعنية عبر الوسيط الروسي، لإعادة مبنى السكن الجامعي في كلية التربية ومبنى إدارة فرع جامعة الفرات، اللذين استولت عليهما "قسد".وأوضح الخليفة بأن "كل مايشاع عن إيقاف الدوام أو تعليقه في كليات جامعة الفرات في محافظة الحسكة عارٍ عن الصحة".وتعرضت الكليات الجامعية والمدارس الحكومية في محافظة الحسكة للتدمير والتخريب والاستيلاء خلال السنوات الماضية، كما تعرضت الكوادر التدريسية والتعليمية للتضييق والاعتقال والضرب والاعتداء نتيجة وقوعها خارج سيطرة الدولة السورية.ويضم فرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة ثمانية كليات جامعية وثلاثة معاهد متوسطة، تقع جميع مبانيها في مناطق سيطرة "قسد" في مدينة الحسكة، باستثناء مبنى كلية الحقوق، القائم وسط المدينة.طلاب "الفرات" لقسد: الانفكاك عن واشنطنوناقش طلبة الجامعات والمعاهد في محافظة الحسكة السورية الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية التي تخص كلياتهم الجامعية في منطقة الجزيرة السورية، والتي عانت خلال الأشهر الماضية من التدمير والاستيلاء من قبل الجيش الأمريكي وأعوانه.وقال مراسل "سبوتنيك" إن "مداخلات أعضاء مؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع الحسكة، تركزت على الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها سوريا بشكل عام والجزيرة السورية بشكل خاص، حيث أدان الطلبة استمرار الاعتداءات والاستيلاءات التي يقوم بها الجيش الأمريكي وأعوانه من قوات "قسد" على المباني الجامعية والكوادر العلمية والتدريسية".و طالب عدد من القيادات الطلابية في كليات الحسكة بضرورة شرح ما أسموه المبادرة السياسية التي طرحتها ما تسمى "الإدارة الذاتية" التي تقودها قوات "قسد" حول حل الأزمة، مطالبينها في الوقت نفسه بفك ارتباطها عن المحتل الأمريكي، ووقف عمليات سرقة النفط والغاز والقمح والثروات الباطنية التي يملكها الشعب السوري.وشكر عدد من القيادات وثمنوا الدور الروسي الكبير في عمليات مكافحة الإرهاب، وعملها المستمر في عمليات التقارب والانفتاح العربي على سوريا من طرف، والعمل بجهد على مسار الرباعية التي عقدت في موسكو بين سوريا وروسيا وتركيا وإيران، وذلك فيما يصب في مصلحة الشعب السوري في كافة الجوانب.كما طالبوا بإحداث جامعة حكومية في محافظة الحسكة، وتطوير واقع كليات ومعاهد فرع جامعة الفرات في الحسكة، عبر تأهيل البنى التحتية للكليات وتطوير الجوانب العملية في الكليات التطبيقية، ورفد الكليات النظرية بالمكتبات التي تخدم عملية البحث العلمي.

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