https://sputnikarabic.ae/20230516/أردوغان-سنواصل-كفاحنا-ضد-عناصر-بي-كي-كي-داخل-البلاد-وخارجها-1077112141.html
أردوغان: سنواصل كفاحنا ضد عناصر "بي كي كي" داخل البلاد وخارجها
أردوغان: سنواصل كفاحنا ضد عناصر "بي كي كي" داخل البلاد وخارجها
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل كفاحها ضد حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" داخل البلاد وخارجها. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T17:37+0000
2023-05-16T17:37+0000
2023-05-16T17:37+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/05/1076701674_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_eadb69c70270ce1c8e2a2d34f2fc65ee.jpg
جاء هذا في تغريدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء.وفي تغريدته، قدم أردوغان التعازي لأسر ثلاثة من قوات الجندرمة التركية قتلوا أثناء اشتباكهم مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة بيستلر دره لر بولاية شرناق.وأكد الرئيس التركي عزمه على التصدي لمسلحي التنظيم وامتداداتهم داخل البلاد وخارجها.وقال رجب طيب أردوغان: "سنواصل كفاحنا ضمن حدودنا وخارجها حتى القضاء على آخر إرهابي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/05/1076701674_36:0:1000:723_1920x0_80_0_0_c831fc1d3fd62da79040c30a377c9901.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أردوغان: سنواصل كفاحنا ضد عناصر "بي كي كي" داخل البلاد وخارجها
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل كفاحها ضد حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" داخل البلاد وخارجها.
جاء هذا في تغريدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء.
وفي تغريدته، قدم أردوغان التعازي لأسر ثلاثة من قوات الجندرمة التركية قتلوا أثناء اشتباكهم مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة بيستلر دره لر بولاية شرناق.
وأكد الرئيس التركي عزمه على التصدي لمسلحي التنظيم وامتداداتهم داخل البلاد وخارجها.
وقال رجب طيب أردوغان: "سنواصل كفاحنا ضمن حدودنا وخارجها حتى القضاء على آخر إرهابي".