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أردوغان يقول إنه لن يغير موقفه تجاه روسيا في حالة إعادة انتخابه
https://sputnikarabic.ae/20230516/أردوغان-سنواصل-كفاحنا-ضد-عناصر-بي-كي-كي-داخل-البلاد-وخارجها-1077112141.html
أردوغان: سنواصل كفاحنا ضد عناصر "بي كي كي" داخل البلاد وخارجها
أردوغان: سنواصل كفاحنا ضد عناصر "بي كي كي" داخل البلاد وخارجها
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل كفاحها ضد حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" داخل البلاد وخارجها. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T17:37+0000
2023-05-16T17:37+0000
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جاء هذا في تغريدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء.وفي تغريدته، قدم أردوغان التعازي لأسر ثلاثة من قوات الجندرمة التركية قتلوا أثناء اشتباكهم مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة بيستلر دره لر بولاية شرناق.وأكد الرئيس التركي عزمه على التصدي لمسلحي التنظيم وامتداداتهم داخل البلاد وخارجها.وقال رجب طيب أردوغان: "سنواصل كفاحنا ضمن حدودنا وخارجها حتى القضاء على آخر إرهابي".
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أردوغان: سنواصل كفاحنا ضد عناصر "بي كي كي" داخل البلاد وخارجها

17:37 GMT 16.05.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل كفاحها ضد حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" داخل البلاد وخارجها.
جاء هذا في تغريدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء.
وفي تغريدته، قدم أردوغان التعازي لأسر ثلاثة من قوات الجندرمة التركية قتلوا أثناء اشتباكهم مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة بيستلر دره لر بولاية شرناق.
وأكد الرئيس التركي عزمه على التصدي لمسلحي التنظيم وامتداداتهم داخل البلاد وخارجها.
وقال رجب طيب أردوغان: "سنواصل كفاحنا ضمن حدودنا وخارجها حتى القضاء على آخر إرهابي".
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