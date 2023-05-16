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الرئيس المصري يتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتاني
الرئيس المصري يتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتاني
تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T14:09+0000
2023-05-16T14:09+0000
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وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال لقاء السيسي اليوم، بوزير الشؤون الخارجية الموريتاني في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، الذي سلمه الرسالة.وتضمنت الرسالة تأكيد تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا في المجالات كافة، وإمكانية الاستفادة من التجربة التنموية المصرية.وخلال اللقاء، بحث الجانبان إمكانات تطوير وتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة في القطاعات التنموية.كما تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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مصر, أخبار مصر الآن, موريتانيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, موريتانيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار

الرئيس المصري يتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتاني

14:09 GMT 16.05.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال لقاء السيسي اليوم، بوزير الشؤون الخارجية الموريتاني في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، الذي سلمه الرسالة.
وتضمنت الرسالة تأكيد تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا في المجالات كافة، وإمكانية الاستفادة من التجربة التنموية المصرية.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان إمكانات تطوير وتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة في القطاعات التنموية.
كما تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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