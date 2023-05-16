https://sputnikarabic.ae/20230516/جمعية-فولغوغراد-تسلم-11-طنا-من-الأغذية-والألبسة-لمتضرري-الزلزال-في-سوريا-1077113566.html

جمعية "فولغوغراد" تسلم 11 طنا من الأغذية والألبسة لمتضرري الزلزال في سوريا

جمعية "فولغوغراد" تسلم 11 طنا من الأغذية والألبسة لمتضرري الزلزال في سوريا

سلّمت جمعية "فولغوغراد" الإقليمية لتطوير الثقافة بالاشتراك مع الجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية، شحنة مساعدات إنسانية إلى الجمهورية العربية السورية... 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T18:21+0000

2023-05-16T18:21+0000

2023-05-16T18:21+0000

أخبار سوريا اليوم

روسيا

زلزال

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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، بأن المساعدات التي تم تسليمها اليوم، تحتوي على 11 طناً من مواد غذائية وألبسة، بالإضافة لمستلزمات حياتية أساسية تحتاجها العائلات المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب سوريا في شباط الماضي، وقد تسلمتها الأمانة السورية للتنمية.وقال رئيس جمعية "فولغوغراد/ بيت الصداقة الروسي"، كازبك فارنييف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تأتي هذه المساعدات تعبيراً عن المشاعر والعواطف التي تربطنا بالسوريين وخاصة بعد الزلزال المدمر".وأشاد بعمق العلاقات التي تجمع الشعبين الروسي والسوري، مضيفا: "فالعلاقة السورية الروسية هي علاقة متجذرة من خلال صداقتنا ومن خلال التعاون العسكري وما لمسناه من مشاعر طيبة من الشعب السوري".وأكد فارنييف استمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمساعدتها على تجاوز تداعيات محنة آثار الزلزال، وذلك "بدعم من الجيش الروسي الذي يكن مشاعر المحبة والتقدير للشعب السوري".ولفت فارنييف إلى أن "العمل جار مع عدد من الجهات المسؤولة بشأن إرسال طلاب من سوريا إلى روسيا لتعليمهم أو فتح مدارس هنا".بدوره، بيّن مناع عبدن، عضو في الجالية الأفغانية في روسيا، وهو أفغاني الأصل يحمل الجنسية الروسية، أن "الجالية الأفغانية قررت المشاركة في المساعدات التي تقدمها روسيا إلى سوريا الصديقة، خاصة في ظل ما تتعرض له سوريا من إرهاب عالمي، الإرهاب ذاته الذي تعرضت له في أفغانستان على مدى أربعين عاما من خلال تنظيم "القاعدة" الإرهابي ومنظمات إرهابية أخرى".وأضاف عبدن: "نعمل حالياً يداً بيد لتقديم المساعدات المعنوية والمادية بالإضافة إلى دعم الجانب التعليمي من خلال أعضاء في الجالية ورجال أعمال أفغان موجودين في روسيا"، منوهاً بالحفاوة التي استُقبل بها في سوريا.

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أخبار سوريا اليوم, روسيا, زلزال