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https://sputnikarabic.ae/20230516/صحيفة-صينية-تكشف-عن-خطة-الولايات-المتحدة-مع-أوروبا-لإضعاف-روسيا-1077096523.html
صحيفة صينية تكشف عن خطة الولايات المتحدة مع أوروبا لإضعاف روسيا
صحيفة صينية تكشف عن خطة الولايات المتحدة مع أوروبا لإضعاف روسيا
كشفت وسائل إعلام صينية في تقريرها عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام أوروبا كأداة لإضعاف روسيا، وذلك من خلال إمداد كييف بالأسلحة. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T12:27+0000
2023-05-16T12:27+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن الزيارات الأخيرة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الدول الأوروبية تشير فقط إلى أن الصراع في أوكرانيا يكتسب زخمًا.وتابع التقرير بالقول: "تهدف واشنطن إلى إجبار الدول الأوروبية على مساعدة واشنطن على استغلال القضية الأوكرانية".وفي هذا الصدد، قال الخبير العسكري سونغ تشونغ بينغ: "كل ذلك يحصل لمواجهة روسيا وإضعافها".
https://sputnikarabic.ae/20230510/ما-هي-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا-التي-انسحبت-منها-روسيا-1076875400.html
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العالم
العالم

صحيفة صينية تكشف عن خطة الولايات المتحدة مع أوروبا لإضعاف روسيا

12:27 GMT 16.05.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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كشفت وسائل إعلام صينية في تقريرها عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام أوروبا كأداة لإضعاف روسيا، وذلك من خلال إمداد كييف بالأسلحة.
وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن الزيارات الأخيرة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الدول الأوروبية تشير فقط إلى أن الصراع في أوكرانيا يكتسب زخمًا.
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وتابع التقرير بالقول: "تهدف واشنطن إلى إجبار الدول الأوروبية على مساعدة واشنطن على استغلال القضية الأوكرانية".
وفي هذا الصدد، قال الخبير العسكري سونغ تشونغ بينغ: "كل ذلك يحصل لمواجهة روسيا وإضعافها".
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