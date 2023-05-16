https://sputnikarabic.ae/20230516/صحيفة-صينية-تكشف-عن-خطة-الولايات-المتحدة-مع-أوروبا-لإضعاف-روسيا-1077096523.html

صحيفة صينية تكشف عن خطة الولايات المتحدة مع أوروبا لإضعاف روسيا

صحيفة صينية تكشف عن خطة الولايات المتحدة مع أوروبا لإضعاف روسيا

كشفت وسائل إعلام صينية في تقريرها عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام أوروبا كأداة لإضعاف روسيا، وذلك من خلال إمداد كييف بالأسلحة. 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T12:27+0000

2023-05-16T12:27+0000

2023-05-16T12:27+0000

العالم

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وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن الزيارات الأخيرة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الدول الأوروبية تشير فقط إلى أن الصراع في أوكرانيا يكتسب زخمًا.وتابع التقرير بالقول: "تهدف واشنطن إلى إجبار الدول الأوروبية على مساعدة واشنطن على استغلال القضية الأوكرانية".وفي هذا الصدد، قال الخبير العسكري سونغ تشونغ بينغ: "كل ذلك يحصل لمواجهة روسيا وإضعافها".

https://sputnikarabic.ae/20230510/ما-هي-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا-التي-انسحبت-منها-روسيا-1076875400.html

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