https://sputnikarabic.ae/20230516/في-الذكرى-75-للنكبة-علم-فلسطين-مضاء-على-جدران-قلعة-دمشق-1077093780.html

في الذكرى 75 للنكبة... علم فلسطين مضاء على جدران قلعة دمشق

في الذكرى 75 للنكبة... علم فلسطين مضاء على جدران قلعة دمشق

لم يكن يوم الخامس عشر من أيار/مايو، يومًا عاديًا في العاصمة السورية دمشق بالنسبة لفلسطينيي سوريا الذين أقاموا العديد من الفعاليات في الذكرى الـ 75 لاحتلال... 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T11:53+0000

2023-05-16T11:53+0000

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بالقرب من المكان الذي ينتصب فيه التمثال الشهير لصلاح الدين الأيوبي وسط العاصمة السورية، أضاءت ثلة من الشباب الفلسطيني جدار قلعة دمشق بعلم فلسطين في تجمع جماهيري على كتف القلعة، أكدوا فيه ارتباطهم بشعبهم الفلسطيني في الداخل، وثقتهم الكبيرة بالعودة إلى ديارهم، وبأن بلاد الشام هي وحدة متكاملة وبأنهم لا يعترفون باتفاقية "سايكس بيكو" التي جزأت المنطقة إلى دول عدة."فلسطين لنا وسنعود إليها"هذه الحقيقة أكدتها الشابة الفلسطينية ماريا جود في تصريح لـ"سبوتنيك": "لا أحد يستطيع أن يسلبنا حقنا بالعودة، فلسطين لنا، وسنعود إليها، ونحن كشباب فلسطينيين متمسكون بحقنا في العودة"."سنعود أقوى من السابق"وبدورها صرحت الشابة الفلسطينية مرح حسن لـ"سبوتنيك": "بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة فلسطين، نقول: رحم الله جميع الشهداء، ونحن عائدون إلى فلسطين، وسنعود أقوى من السابق"."متمسكون بتحرير فلسطين"وفي هذا الصدد، قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في سوريا إسماعيل السنداوي، لـ"سبوتنيك": "اليوم شعبنا الفلسطيني في المخيمات وشعبنا السوري يضيئون قلعة دمشق بعلم فلسطين في الذكرى الخامسة والسبعين لاحتلال فلسطين، من هذا المكان من قلعة دمشق، قلعة صلاح الدين التي لها رمزيتها، للتأكيد على أن الشعبين الفلسطيني والسوري متمسكون في تحرير فلسطين وبقيادة المقاومة والجهاد"."من أسوار دمشق إلى أسوار فلسطين"من جانبه صرح الدكتور محمد البحيصي رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية لـ "سبوتنيك": "من هنا من دمشق، نقول هنا فلسطين، من دمشق الأحرار، دمشق الانتصار، ومن أسوار قلعتها العظيمة، التي شهدت في يوم من الأيام عودة الفاتحين إلى فلسطين وتحريرها، نقول: من أسوار دمشق إلى أسوار الأقصى خط واحد من النار، خط واحد من الدم، خط واحد من الصمود، وسيأتي اليوم الذي تنطلق فيه جحافل الفتح، من هنا من أسوار دمشق إلى أسوار فلسطين، كما هو العهد دائماً بين دمشق وفلسطين"."الكبار يموتون والصغار باقون على العهد"وقالت الشابة الفلسطينية راما قبلاوي لـ"سبوتنيك": "أتينا اليوم لنثبت للجميع أن علم فلسطين سيبقى مرفوعاً دائماً، وسنصحح مقولة "الكبار يموتون والصغار ينجون" لنؤكد أن الكبار يموتون والصغار باقون على العهد حتى العودة"."تحرير فلسطين من البحر إلى النهر"وصرح الشاب الفلسطيني حمزة محمد لـ"سبوتنيك": "أتينا اليوم إلى هذا المكان (قلعة دمشق) لنؤكد لشعبنا في الداخل أننا معهم، وسنبقى نساندهم حتى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر"."لا نعترف باتفاقية سايكس بيكو"وقال الشاب الفلسطيني محمود موسى: "أتينا اليوم لنعبر أن كل بلاد الشام وحدة متكاملة لا تتجزأ، ونحن لا نعترف باتفاقية "سايكس بيكو" وبالرغم من مرور 75 عاماً على النكبة نقول: إننا كشباب فلسطينيين متجذرون بالأرض، فالأرض أرضنا وحق العودة كحق الشمس لا يمكن لأحد أن يضيعه، شكراً للعرب شكراً للأمة الإسلامية، نشكر سوريا التي حضنتنا كفلسطينيين، وأنا كفلسطيني أعتز بوجودي في هذا البلد (سوريا)".لأول مرة... الأمم المتحدة تحيي ذكرى النكبةويذكر في هذا الصدد أن الأمم المتحدة أحيت ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني بفعالية رسمية في مقر الهيئة الدولية في نيويورك للمرة الأولى منذ عام 1948.ووفقاً للتفويض الممنوح من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرار صدر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، يتم إحياء هذه الذكرى بتنظيم حدثين في مقر الأمم المتحدة، تتشارك في تنظيمهما بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمساعدة شعبة حقوق الفلسطينيين في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام.وقد صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار مؤيد للفلسطينيين لإحياء ذكرى ​النكبة​ في الأمم المتحدة، بأغلبية 90 صوتاً مقابل 30 معارضاً فيما امتنعت 47 دولة عن التصويت على المبادرة.ويطلب القرار من شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة، تكريس أنشطتها في عام 2023 لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع على المستوى الرسمي في قاعة الجمعية العامة، في 15 أيار/مايو 2023.

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