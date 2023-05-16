https://sputnikarabic.ae/20230516/موسكو-تدعم-قرار-استعادة-عضوية-دمشق-في-منظمة-التعاون-الإسلامي----1077084250.html
موسكو تدعم قرار استعادة عضوية دمشق في منظمة التعاون الإسلامي
موسكو تدعم قرار استعادة عضوية دمشق في منظمة التعاون الإسلامي
قال الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي، رمضان عبد اللطيبوف، إن موسكو ستدعم قرار استعادة عضوية دمشق في منظمة التعاون الإسلامي. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T08:16+0000
2023-05-16T08:16+0000
2023-05-16T08:17+0000
العالم العربي
روسيا
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وأضاف عبد اللطيبوف، في حديثه مع وكالة "سبوتنيك": "أنا متأكد من أن عودة سوريا إلى منظمة التعاون الإسلامي أمر طال انتظاره. وستدعم روسيا مثل هذا القرار، وستقدم المساعدة اللازمة إذا لزم الأمر".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو ترحب باستئناف مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن وزراء خارجية جامعة الدول العربية اتفقوا في القاهرة، خلال اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الجامعة العربية، على عودة سوريا إلى المنظمة.وتم تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي في عام 2012، بقرار من رؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي، الذين اجتمعوا في اجتماع طارئ في مكة المكرمة.ومنظمة التعاون الإسلامي هي منظمة دولية للدول الإسلامية تأسست عام 1969. تتمتع روسيا بصفة دولة مراقبة في منظمة التعاون الإسلامي.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا
موسكو تدعم قرار استعادة عضوية دمشق في منظمة التعاون الإسلامي
08:16 GMT 16.05.2023 (تم التحديث: 08:17 GMT 16.05.2023) تابعنا عبر
قال الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي، رمضان عبد اللطيبوف، إن موسكو ستدعم قرار استعادة عضوية دمشق في منظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف عبد اللطيبوف، في حديثه مع وكالة "سبوتنيك": "أنا متأكد من أن عودة سوريا إلى منظمة التعاون الإسلامي أمر طال انتظاره. وستدعم روسيا مثل هذا القرار، وستقدم المساعدة اللازمة إذا لزم الأمر".
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو ترحب باستئناف مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن وزراء خارجية جامعة الدول العربية اتفقوا في القاهرة، خلال اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الجامعة العربية، على عودة سوريا إلى المنظمة.
وتم تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي في عام 2012، بقرار من رؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي، الذين اجتمعوا في اجتماع طارئ في مكة المكرمة.
ومنظمة التعاون الإسلامي هي منظمة دولية للدول الإسلامية تأسست عام 1969. تتمتع روسيا بصفة دولة مراقبة في منظمة التعاون الإسلامي.