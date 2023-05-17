https://sputnikarabic.ae/20230517/آمال-معلقة-على-القمة-العربية-في-جدة-1077141721.html
آمال معلقة على القمة العربية في جدة
آمال معلقة على القمة العربية في جدة
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T13:38+0000
2023-05-17T13:38+0000
2023-05-17T13:39+0000
راديو
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آمال معلقة على القمة العربية في جدة
آمال معلقة على القمة العربية في جدة
اجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية في جدة وهو ما قال عنه المحلل السياسي سعد بن عبد الله الحامد:ضغط أوروبي أفريقي لإنهاء الصراع في أوكرانيا وقال عنه الخبير بالعلاقات الروسية الأوروبية، باسل الحاج جاسم:مجلس النواب الليبي يقيل رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ويحيله إلى التحقيق ويقول الخبير في الشأن الليبي د. محمود اسماعيل الرملي: "في الواقع العملي، لا يمكن أن يحل الإشكال في ليبيا من خلال إقالة أفراد، مهما كان الخلاف بين المنطقة الشرقية والغربية".الدولار يفقد مكانته كعملة مهيمنةوقال عن ذلك الخبير الاقتصادي والمالي عمر الحلبوسي:قاضية فرنسية تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامةيقول الخبير في القانون الجنائي الدولي د. حسن جوني: "يحق بالطبع لمحكمة فرنسية أن تحاكم حاكم مصرف لبنان، لأن الأمر يتعلق بتبييض الأموال في البنوك الأوروبية".تزايد الطلب على الذهب في لبنان ووفقًا للخبير الاقتصادي اللبناني محمود جباعي، في عام 2022، اشترى اللبنانيون ما يزيد عن مليار دولار من الذهب. الطلب على الذهب في لبنان سينمو حيث يحصل المواطنون على ما لا يقل عن 16 مليار دولار سنويًا.التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
آمال معلقة على القمة العربية في جدة
13:38 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 13:39 GMT 17.05.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
اجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية في جدة
وهو ما قال عنه المحلل السياسي سعد بن عبد الله الحامد:
"متفاؤل بأن الدول العربية ستوحد الصف وستعمل على حل مشكلاتها الداخلية والخارجية دون الاكتراث بالعقوبات الغربية".
ضغط أوروبي أفريقي لإنهاء الصراع في أوكرانيا
وقال عنه الخبير بالعلاقات الروسية الأوروبية، باسل الحاج جاسم:
"نجاح أي مباردة يتعلق بوجود الإرادة لدى كييف وموسكو من جهة وموافقة الولايات المتحدة من جهة أخرى، بغض النظر عن الدولة التي قدمتها".
مجلس النواب الليبي يقيل رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ويحيله إلى التحقيق
ويقول الخبير في الشأن الليبي د. محمود اسماعيل الرملي: "في الواقع العملي، لا يمكن أن يحل الإشكال في ليبيا من خلال إقالة أفراد، مهما كان الخلاف بين المنطقة الشرقية والغربية".
الدولار يفقد مكانته كعملة مهيمنة
وقال عن ذلك الخبير الاقتصادي والمالي عمر الحلبوسي:
"الدولار يتراجع تدريجيا على حساب عملات أخرى، منها اليوان الصيني والروبل الروسي".
قاضية فرنسية تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة
يقول الخبير في القانون الجنائي الدولي د. حسن جوني: "يحق بالطبع لمحكمة فرنسية أن تحاكم حاكم مصرف لبنان، لأن الأمر يتعلق بتبييض الأموال في البنوك الأوروبية".
تزايد الطلب على الذهب في لبنان
ووفقًا للخبير الاقتصادي اللبناني محمود جباعي، في عام 2022، اشترى اللبنانيون ما يزيد عن مليار دولار من الذهب. الطلب على الذهب في لبنان سينمو حيث يحصل المواطنون على ما لا يقل عن 16 مليار دولار سنويًا.
التفاصيل في الملف الصوتي...