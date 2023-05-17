https://sputnikarabic.ae/20230517/السفير-حسام-ذكي-لـ-سبوتنيك-اجتماع-وزراء-الخارجية-العرب-أصدر-قرارات-سياسية-واقتصادية-مهمة-1077146234.html
السفير حسام ذكي لـ "سبوتنيك": اجتماع وزراء الخارجية العرب أصدر قرارات سياسية واقتصادية مهمة
السفير حسام ذكي لـ "سبوتنيك": اجتماع وزراء الخارجية العرب أصدر قرارات سياسية واقتصادية مهمة
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن وزراء الخارجية العرب أقروا في اجتماعهم التحضيري للقمة العربية، مجموعة من القرارات التي سيتم... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T15:37+0000
2023-05-17T15:37+0000
2023-05-17T15:37+0000
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وأضاف، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن هذه القرارات تتناول مجموعة بنود سياسية واقتصادية واجتماعية بعضها مهم للغاية.ولفت إلى أن الاجتماع تناول النزاع السوداني، وموضوعات مهمة مثل سوريا وتطورات الوضع هناك في ظل عودة الوفود السورية للمشاركة في الاجتماعات، وكذلك قضية فلسطين، والتدخلات الدولية في الشؤون العربية وغيرها من القرارات المهمة.وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح حسام زكي، أنها كانت كالعادة هي محور أساسي من محاور الوضع العربي بأكمله، مشيرا إلى أن الشأن العربي يتناول القضية الفلسطينية بكل اهتمام، وهذه القمة مثل القمم الأخرى من حيث الاهتمام بالقضية.وأوضح زكي أن القرارات التي صدرت في الاجتماع، ذات أهمية بالنسبة للوضع الفلسطيني، ومتابعة ما يحدث هناك، وما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات وسياسات كلها غير شرعية دوليا وعربيا.وتابع: "القمة تؤكد أن الدعم العربي السياسي لفلسطين لا يزال مستمرا، حيث عقدت اللجنة المشكلة في السابق، بقرار من قمة الجزائر الأخيرة، اجتماعا بخصوص دعم فلسطين ودعم عضويتها في المحافل الدولية والأمم المتحدة والاعتراف بها، مؤكدا أن الدعم العربي قائم ومستمر ما دامت القضية موجودة.وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم التحضيري اليوم الأربعاء في جدة، استعدادا لاجتماع القادة العرب في القمة العادية الـ 32، يوم الجمعة المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230517/الرئيس-السوري-يعتزم-حضور-القمة-العربية-في-جدة-المقرر-عقدها-الجمعة-المقبل-1077142362.html
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حصري, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الجزائر
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السفير حسام ذكي لـ "سبوتنيك": اجتماع وزراء الخارجية العرب أصدر قرارات سياسية واقتصادية مهمة
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قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن وزراء الخارجية العرب أقروا في اجتماعهم التحضيري للقمة العربية، مجموعة من القرارات التي سيتم طرحها على القادة في الـ 19 من مايو/ أيار الجاري.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك
"، أن هذه القرارات تتناول مجموعة بنود سياسية واقتصادية واجتماعية بعضها مهم للغاية.
ولفت إلى أن الاجتماع تناول النزاع السوداني، وموضوعات مهمة مثل سوريا وتطورات الوضع هناك في ظل عودة الوفود السورية للمشاركة في الاجتماعات، وكذلك قضية فلسطين، والتدخلات الدولية في الشؤون العربية وغيرها من القرارات المهمة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح حسام زكي، أنها كانت كالعادة هي محور أساسي من محاور الوضع العربي
بأكمله، مشيرا إلى أن الشأن العربي يتناول القضية الفلسطينية بكل اهتمام، وهذه القمة مثل القمم الأخرى من حيث الاهتمام بالقضية.
وأوضح زكي أن القرارات التي صدرت في الاجتماع، ذات أهمية بالنسبة للوضع الفلسطيني، ومتابعة ما يحدث هناك، وما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات وسياسات كلها غير شرعية دوليا وعربيا.
وتابع: "القمة تؤكد أن الدعم العربي السياسي لفلسطين لا يزال مستمرا، حيث عقدت اللجنة المشكلة في السابق، بقرار من قمة الجزائر الأخيرة، اجتماعا بخصوص دعم فلسطين ودعم عضويتها في المحافل الدولية والأمم المتحدة والاعتراف بها، مؤكدا أن الدعم العربي قائم ومستمر ما دامت القضية موجودة.
وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم التحضيري اليوم الأربعاء في جدة، استعدادا لاجتماع القادة العرب
في القمة العادية الـ 32، يوم الجمعة المقبل.