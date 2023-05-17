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https://sputnikarabic.ae/20230517/بوتين-ورئيسي-يوقعان-عبر-الفيديو-اتفاقية-مشروع-السكك-الحديدية-رشت---أستارا-1077128117.html
بوتين ورئيسي يوقعان عبر الفيديو اتفاقية مشروع السكك الحديدية "رشت - أستارا"
بوتين ورئيسي يوقعان عبر الفيديو اتفاقية مشروع السكك الحديدية "رشت - أستارا"
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على اتفاقية إنشاء مشروع السكك الحديدية "رشت - أستارا"، وذلك عبر تقنية الفيديو. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T09:22+0000
2023-05-17T09:22+0000
روسيا
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وقال الرئيس بوتين خلال مراسم التوقيع إن إطلاق خط سكة حديد "رشت - أستارا"، وهو جزء من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، سيسمح بتنويع التدفقات العالمية وسيكون للنقل على طول الطريق مزايا تنافسية.وتابع بوتين، بالقول: "أؤكد أن شريان النقل الفريد بين الشمال والجنوب سيساعد على تنويع تدفقات حركة المرور العالمية بشكل كبير، وسيكون للنقل على طول الممر الجديد مزايا تنافسية كبيرة، بما في ذلك إن تسليم البضائع من سانت بطرسبورغ، على سبيل المثال إلى مومباي سيستغرق حوالي 10 أيام".وأضاف بوتين، قائلا: "للمقارنة، سأقول إن وقت السفر على طول طرق التجارة التقليدية يصل إلى 30-45 يومًا أي هناك توفير كبير من ناحية الوقت والتكاليف".وبدوره قال الرئيس الإيراني إن "اتفاق إنشاء خط السكك الحديدية رشت - أستارا يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو التعاون بين إيران وروسيا".وأضاف أنه "على إيران وروسيا استخدام كل قدراتهما لتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة"، لافتًا إلى أن "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون بين إيران وروسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230516/لجنة-التعاون-الاقتصادي-الإيرانية-الروسية-تناقش-في-طهران-مشاريع-مشتركة-1077094822.html
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روسيا

بوتين ورئيسي يوقعان عبر الفيديو اتفاقية مشروع السكك الحديدية "رشت - أستارا"

09:22 GMT 17.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik
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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على اتفاقية إنشاء مشروع السكك الحديدية "رشت - أستارا"، وذلك عبر تقنية الفيديو.
وقال الرئيس بوتين خلال مراسم التوقيع إن إطلاق خط سكة حديد "رشت - أستارا"، وهو جزء من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، سيسمح بتنويع التدفقات العالمية وسيكون للنقل على طول الطريق مزايا تنافسية.
وتابع بوتين، بالقول: "أؤكد أن شريان النقل الفريد بين الشمال والجنوب سيساعد على تنويع تدفقات حركة المرور العالمية بشكل كبير، وسيكون للنقل على طول الممر الجديد مزايا تنافسية كبيرة، بما في ذلك إن تسليم البضائع من سانت بطرسبورغ، على سبيل المثال إلى مومباي سيستغرق حوالي 10 أيام".
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
لجنة التعاون الاقتصادي الإيرانية الروسية تناقش في طهران مشاريع مشتركة
أمس, 11:57 GMT
وأضاف بوتين، قائلا: "للمقارنة، سأقول إن وقت السفر على طول طرق التجارة التقليدية يصل إلى 30-45 يومًا أي هناك توفير كبير من ناحية الوقت والتكاليف".
وبدوره قال الرئيس الإيراني إن "اتفاق إنشاء خط السكك الحديدية رشت - أستارا يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو التعاون بين إيران وروسيا".
وأضاف أنه "على إيران وروسيا استخدام كل قدراتهما لتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة"، لافتًا إلى أن "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون بين إيران وروسيا".
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