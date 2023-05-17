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وزير خارجية سوريا: دمشق لا يمكن أن تغيب عن أي قمة عربية
وزير خارجية سوريا: دمشق لا يمكن أن تغيب عن أي قمة عربية
قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن دمشق لا يمكن أن تغيب عن أي قمة عربية، مشيرا إلى أنه لا توجد خلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T13:13+0000
2023-05-17T13:13+0000
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جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري، الذي ينعقد في مدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء.وأوضح وزير الخارجية السوري، لدى وصوله جدة اليوم، إنه يشعر بالارتياح للتحضيرات التي قامت بها الرياض للقمة العربية الـ 32.وأضاف: "نتطلع لدور عربي فاعل لمساعدة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم"، مشيرا إلى أن عملية إعادة الإعمار ستسهل عملية العودة".والتقى المقداد عددا من وزراء الخارجية العرب وبحث معهم العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وبدء الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، اليوم، للإعداد للقمة العربية على مستوى القادة التي من المقرر انعقادها، الجمعة المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230517/أبو-الغيط-علينا-العمل-ككتلة-واحدة-تنسق-مواقفها-وتخرج-بموقف-موحد-1077139826.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الشرق الأوسط
وزير خارجية سوريا: دمشق لا يمكن أن تغيب عن أي قمة عربية
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قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن دمشق لا يمكن أن تغيب عن أي قمة عربية، مشيرا إلى أنه لا توجد خلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب
التحضيري، الذي ينعقد في مدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء.
وقال المقداد: "الأشقاء العرب يرحبون بالدور السوري وليس هناك أي خلافات حول القضايا المتعلقة بدمشق".
وأوضح وزير الخارجية السوري، لدى وصوله جدة اليوم، إنه يشعر بالارتياح للتحضيرات التي قامت بها الرياض للقمة العربية الـ 32.
وأضاف: "نتطلع لدور عربي فاعل لمساعدة اللاجئين السوريين
بالعودة إلى بلدهم"، مشيرا إلى أن عملية إعادة الإعمار ستسهل عملية العودة".
والتقى المقداد عددا من وزراء الخارجية العرب وبحث معهم العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبدء الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، اليوم، للإعداد للقمة العربية
على مستوى القادة التي من المقرر انعقادها، الجمعة المقبل.