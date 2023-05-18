https://sputnikarabic.ae/20230518/الخارجية-الروسية-تمديد-صفقة-الحبوب-حتى-17-يوليو-دون-أي-تغييرات-1077186822.html

الخارجية الروسية: تمديد صفقة الحبوب حتى 17 يوليو دون أي تغييرات

الخارجية الروسية: تمديد صفقة الحبوب حتى 17 يوليو دون أي تغييرات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن اتفاق صفقة الحبوب قد تم تمديده حتى 17 يوليو/تموز، دون أي تغييرات، وإذا لم يتم حل جميع القضايا الإشكالية بشأن... 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T14:29+0000

2023-05-18T14:29+0000

2023-05-18T14:58+0000

روسيا

العالم

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "فيما يتعلق بانتهاء مهلة الستين يومًا لتمديد مبادرة البحر الأسود لتصدير المواد الغذائية الأوكرانية في 18 أيار/ مايو، واستجابة للنداءات، في المقام الأول من الشركاء الأتراك بصفتهم طرفًا في الاتفاقية، أكدنا تمديدها لفترة شهرين آخرين، حتى 17 يوليو ضمنًا، دون أي تغييرات".وأضاف البيان: "مالم يتم الوفاء بهذه المتطلبات، فلا مجال للتوسع في مبادرة البحر الأسود، وسيتم إنهاء الاتفاقية نفسها بعد 17 يوليو".وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، عن أنه سيتم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب لمدة شهرين إضافيين.وشكر أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دعم مبادرات أنقرة بشأن هذه القضية، ووعد بأن تركيا ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ الصفقة بالكامل.وتتضمن مبادرة "البحر الأسود" لتصدير الحبوب، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.

https://sputnikarabic.ae/20230517/أردوغان-يعلن-تمديد-اتفاقية-تصدير-الحبوب-لمدة-شهرين-إضافيين-1077142751.html

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