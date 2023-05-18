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https://sputnikarabic.ae/20230518/المعرض-الدولي-للأسلحة-والمعدات-العسكرية-في-مينسك-1077161723.html
المعرض الدولي للأسلحة والمعدات العسكرية في مينسك
المعرض الدولي للأسلحة والمعدات العسكرية في مينسك
افتتح يوم أمس الأربعاء، في العاصمة البيلاروسية، مينسك، المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" والمؤتمر العلمي الدولي العاشر للتعاون... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T09:27+0000
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على مدار سنوات وجوده، أثبت معرض "MILEX" أنه ليس فقط حدثًا مهمًا للمنظمات في قطاع الدفاع للاقتصاد، ولكن أيضًا كمنتدى فعال لتطوير التعاون العسكري والعسكري التقني بين الدول والمنظمات الدولية.وحضر افتتاح المعرض وفود من أكثر من 30 دولة بينها سوريا، والتي يمثلها في فعاليات المعرض والمؤتمر، اللذين يستمران حتى 20 مايو/ أيار في مينسك على أراضي "مينسك أرينا"، السفير محمد العمراني سفير سوريا لدى مينسك.منتجات روسيا الجديدة في معرض الأسلحة "MILEX 2023"أعلن المكتب الصحفي للشركة في 15 مايو أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" ستكشف عن بنادق شركة "Bespoke Gun" الروسية عالية الدقة في معرض الأسلحة MILEX 2023 في مينسك."من بين المنتجات الجديدة عالية الدقة، ستقدم شركة "روس أوبورون إكسبورت" بنادق "Phantom" و"Raptor" من العلامة التجارية الروسية "Bespoke Gun". كما تروج الشركة أيضًا لبنادق "ORSIS" و"Lobaev" في السوق العالمية، وفقًا للبيان المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة.اقرأ أيضا - لأول مرة... "روستيخ" تعرض أحدث قاذفة لهب نفاثة في المعرض الدولي للأسلحةكما أفاد المكتب الصحفي للشركة بأن روسيا ستكشف أيضًا في المعرض عن أحدث قاذفة اللهب الحرارية "MRO-A". وسيتمكن زوار جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت" من رؤية مجموعة من بنادق الكلاشنيكوف الهجومية من عيارات مختلفة: سلسلة "AK-200"، وبنادق "AK-12" و"AK-15" و"AK-19" و"AK-308"، بالإضافة إلى رشاش كلاشنيكوف "PPK-200" ومسدسات "ليبيديف".على الرغم من الوضع العسكري والسياسي الصعب، من بين ضيوف هذا الحدث، ممثلون من جميع مناطق العالم تقريبًا، ما يشير بوضوح إلى أن بيلاروسيا لديها العديد من الحلفاء والشركاء والأشخاص ذوي التفكير المماثل في قارات مختلفة، وفق ما ذكره موقع وزارة الدفاع البيلاروسية.في مراجعة واسعة النطاق للأسلحة تجري على الأراضي البيلاروسية، يتم تزويد مجتمع الخبراء والجمهور ليس فقط بمجموعة واسعة من الأسلحة عالية التقنية الجديدة والأكثر تطورًا، ولكن أيضًا أسلحة متينة وموثوقة تم تطويرها في النهاية وحتى في منتصف القرن العشرين، ولكن لم يتم استنفادها بعد، لديهم الإمكانات والموارد، والتي بعد التحديث العميق والتكيف مع ظروف الحرب الحديثة، زادت بشكل كبير من فعاليتها القتالية وخصائصها التشغيلية وبيئة العمل.من ناحية خصائصها، فإن العديد من منتجات الصناعة العسكرية البيلاروسية ليست فقط أدنى من نظائرها العالمية المعروفة، ولكنها تتفوق عليها أيضًا في عدد من المجالات. معظم العينات المعروضة في المعرض موجودة بالفعل في الخدمة مع الجيش البيلاروسي، ويتم اختبار عدد منها.في العام الماضي، تم شراء أكثر من 5.5 ألف وحدة من مختلف أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة وتسليمها إلى قوات الجيش البيلاروسي.وفي الوقت نفسه، تم تسليم أكثر من 500 وحدة من أنواع جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى القوات المسلحة من قبل الشركات المصنعة المحلية وحدها.
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фото, صور, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار بيلاروسيا اليوم

المعرض الدولي للأسلحة والمعدات العسكرية في مينسك

09:27 GMT 18.05.2023
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افتتح يوم أمس الأربعاء، في العاصمة البيلاروسية، مينسك، المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" والمؤتمر العلمي الدولي العاشر للتعاون التقني العسكري في مجال الدفاع والأمن، بحضور وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين.
على مدار سنوات وجوده، أثبت معرض "MILEX" أنه ليس فقط حدثًا مهمًا للمنظمات في قطاع الدفاع للاقتصاد، ولكن أيضًا كمنتدى فعال لتطوير التعاون العسكري والعسكري التقني بين الدول والمنظمات الدولية.
وحضر افتتاح المعرض وفود من أكثر من 30 دولة بينها سوريا، والتي يمثلها في فعاليات المعرض والمؤتمر، اللذين يستمران حتى 20 مايو/ أيار في مينسك على أراضي "مينسك أرينا"، السفير محمد العمراني سفير سوريا لدى مينسك.

منتجات روسيا الجديدة في معرض الأسلحة "MILEX 2023"

أعلن المكتب الصحفي للشركة في 15 مايو أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" ستكشف عن بنادق شركة "Bespoke Gun" الروسية عالية الدقة في معرض الأسلحة MILEX 2023 في مينسك.
"من بين المنتجات الجديدة عالية الدقة، ستقدم شركة "روس أوبورون إكسبورت" بنادق "Phantom" و"Raptor" من العلامة التجارية الروسية "Bespoke Gun". كما تروج الشركة أيضًا لبنادق "ORSIS" و"Lobaev" في السوق العالمية، وفقًا للبيان المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة.
اقرأ أيضا - لأول مرة... "روستيخ" تعرض أحدث قاذفة لهب نفاثة في المعرض الدولي للأسلحة
كما أفاد المكتب الصحفي للشركة بأن روسيا ستكشف أيضًا في المعرض عن أحدث قاذفة اللهب الحرارية "MRO-A". وسيتمكن زوار جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت" من رؤية مجموعة من بنادق الكلاشنيكوف الهجومية من عيارات مختلفة: سلسلة "AK-200"، وبنادق "AK-12" و"AK-15" و"AK-19" و"AK-308"، بالإضافة إلى رشاش كلاشنيكوف "PPK-200" ومسدسات "ليبيديف".
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصور

طالب معهد عسكري يحمل بندقية قنص "دروغانوف" الأمريكية في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا.

طالب معهد عسكري يحمل بندقية قنص &quot;دروغانوف&quot; الأمريكية في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية &quot;MILEX-2023&quot; في مينسك، بيلاروسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Tolochko
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طالب معهد عسكري يحمل بندقية قنص "دروغانوف" الأمريكية في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا.

© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصور

في حفل افتتاح المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك.

في حفل افتتاح المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية &quot;MILEX-2023&quot; في مينسك. - سبوتنيك عربي
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في حفل افتتاح المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك.

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وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، وزير الدولة لمجلس الأمن في بيلاروسيا ألكسندر فولفوفيتش، نائب رئيس اللجنة الصناعية العسكرية الحكومية في بيلاروسيا ديمتري بانتوس (من اليسار إلى اليمين) في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا.

وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، وزير الدولة لمجلس الأمن في بيلاروسيا ألكسندر فولفوفيتش، نائب رئيس اللجنة الصناعية العسكرية الحكومية في بيلاروسيا ديمتري بانتوس (من اليسار إلى اليمين) في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية &quot;MILEX-2023&quot; في مينسك، بيلاروسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Tolochko
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وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، وزير الدولة لمجلس الأمن في بيلاروسيا ألكسندر فولفوفيتش، نائب رئيس اللجنة الصناعية العسكرية الحكومية في بيلاروسيا ديمتري بانتوس (من اليسار إلى اليمين) في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا.

© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصور

مستشفى ميداني في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا.

مستشفى ميداني في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية &quot;MILEX-2023&quot; في مينسك، بيلاروسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Tolochko
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مستشفى ميداني في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا.

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أزياء مزودة بمعدات تكتيكية ذكية في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا.

أزياء مزودة بمعدات تكتيكية ذكية في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية &quot;MILEX-2023&quot; في مينسك، بيلاروسيا. - سبوتنيك عربي
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أزياء مزودة بمعدات تكتيكية ذكية في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا.

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مروحية استطلاع هجومية دون طيار"هنتر" بيلاروسية الصنع في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا.

مروحية استطلاع هجومية دون طيار&quot;هنتر&quot; بيلاروسية الصنع في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية &quot;MILEX-2023&quot; في مينسك، بيلاروسيا. - سبوتنيك عربي
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مروحية استطلاع هجومية دون طيار"هنتر" بيلاروسية الصنع في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا.

© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورزائر في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا
زائر في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية MILEX-2023 في مينسك، بيلاروسيا - سبوتنيك عربي
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زائر في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورعربة قتالية مجنزرة مضادة للطائرات وقتال المشاة زي أس أو-23-4 "شيلكا" في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا
عربة قتالية مجنزرة مضادة للطائرات وقتال المشاة زي أس أو-23-4 شيلكا في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية MILEX-2023 في مينسك، بيلاروسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Tolochko
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عربة قتالية مجنزرة مضادة للطائرات وقتال المشاة زي أس أو-23-4 "شيلكا" في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا
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مركبة النقل لشركة "بولونيز" في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا.

مركبة النقل لشركة &quot;بولونيز&quot; في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية &quot;MILEX-2023&quot; في مينسك، بيلاروسيا. - سبوتنيك عربي
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مركبة النقل لشركة "بولونيز" في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا.

© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصور

طايرات بدون طيار في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا.

طايرات بدون طيار في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية &quot;MILEX-2023&quot; في مينسك، بيلاروسيا. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Viktor Tolochko
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طايرات بدون طيار في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا.

© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركات في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا.

المشاركات في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية &quot;MILEX-2023&quot; في مينسك، بيلاروسيا. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Viktor Tolochko
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المشاركات في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا.

© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصور

زائر يتفقد بندقية في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا.

زائر يتفقد بندقية في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية &quot;MILEX-2023&quot; في مينسك، بيلاروسيا. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Viktor Tolochko
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زائر يتفقد بندقية في المعرض الدولي الحادي عشر للأسلحة والمعدات العسكرية "MILEX-2023" في مينسك، بيلاروسيا.

على الرغم من الوضع العسكري والسياسي الصعب، من بين ضيوف هذا الحدث، ممثلون من جميع مناطق العالم تقريبًا، ما يشير بوضوح إلى أن بيلاروسيا لديها العديد من الحلفاء والشركاء والأشخاص ذوي التفكير المماثل في قارات مختلفة، وفق ما ذكره موقع وزارة الدفاع البيلاروسية.
في مراجعة واسعة النطاق للأسلحة تجري على الأراضي البيلاروسية، يتم تزويد مجتمع الخبراء والجمهور ليس فقط بمجموعة واسعة من الأسلحة عالية التقنية الجديدة والأكثر تطورًا، ولكن أيضًا أسلحة متينة وموثوقة تم تطويرها في النهاية وحتى في منتصف القرن العشرين، ولكن لم يتم استنفادها بعد، لديهم الإمكانات والموارد، والتي بعد التحديث العميق والتكيف مع ظروف الحرب الحديثة، زادت بشكل كبير من فعاليتها القتالية وخصائصها التشغيلية وبيئة العمل.
من ناحية خصائصها، فإن العديد من منتجات الصناعة العسكرية البيلاروسية ليست فقط أدنى من نظائرها العالمية المعروفة، ولكنها تتفوق عليها أيضًا في عدد من المجالات. معظم العينات المعروضة في المعرض موجودة بالفعل في الخدمة مع الجيش البيلاروسي، ويتم اختبار عدد منها.
في العام الماضي، تم شراء أكثر من 5.5 ألف وحدة من مختلف أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة وتسليمها إلى قوات الجيش البيلاروسي.
وفي الوقت نفسه، تم تسليم أكثر من 500 وحدة من أنواع جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى القوات المسلحة من قبل الشركات المصنعة المحلية وحدها.
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