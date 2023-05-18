عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230518/باحثون-بجامعة-كندية-يطورون-علاجا-قد-يعيد-البصر-للمكفوفين-وراثيا-1077191074.html
باحثون بجامعة كندية يطورون علاجا قد يعيد البصر للمكفوفين وراثيا
باحثون بجامعة كندية يطورون علاجا قد يعيد البصر للمكفوفين وراثيا
نجح فريق من الباحثين في جامعة كندية في تطوير علاج جيني جديد قد يساعد في استعادة بعض البصر للمرضى المصابين بضعف البصر الوراثي. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T17:51+0000
2023-05-18T17:51+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
أخبار كندا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/12/1048999506_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c29d09ec95995f8dca8f185749fc62f8.jpg
وتتمثل التقنية الجديد في تحويل الخلايا النائمة لخلايا جديدة، الأمر الذي يجعل شبكية العين تستشعر لتحل محل تلك المفقودة بسبب المرض، حسبما ذكر موقع قناة "العربية".وتنتج الأمراض الوراثية كالتهاب الشبكية الصباغي، حينما تتحلل الخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين الأمر الذي قد يعوق رؤية المريض بمرور الوقت.ويضعف هذا من قدرة المريض على اكتشاف التفاصيل واللون، ويخلق تأثير "رؤية نفقية"، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي في النهاية إلى العمى التام.وتمكن الباحثون بجامعة مونتريال من التوصل لطريقة تنشط الخلايا "النائمة" في شبكية العين لإعادة برمجتها إلى ما يسمى بالخلايا العصبية المستحدثة.ويمكن بعد ذلك تحويل هذه الخلايا إلى خلايا جديدة حساسة للضوء لاستعادة الرؤية المفقودة.وفي حين أنه ما زال من المبكر تطبيق هذه النتائج إلا أن الباحثون يرون أن هذه التقنية تمنح أملا جديدا للقدرة في نهاية الأمر على تجديد الشبكية واستعادة الرؤية للمرضى خلال المراحل المتقدمة.أظهرت علاجات جينية أخرى واعدة في إبطاء تقدم المرض أو الوقاية منه، أو زرع شبكية عين صناعية لاستعادة الرؤية المفقودة.
https://sputnikarabic.ae/20230518/دراسة-بعض-المتعافين-من-كورونا-مهددون-بأمراض-خطيرة-1077183570.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/12/1048999506_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_30cd559b41b269b7fd1cdb34890a57fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الأخبار, أخبار كندا, أخبار العالم الآن
منوعات, الأخبار, أخبار كندا, أخبار العالم الآن

باحثون بجامعة كندية يطورون علاجا قد يعيد البصر للمكفوفين وراثيا

17:51 GMT 18.05.2023
© Sputnik . Kareem Tebiمستشفى العيون الجراحي في منطقة قاضي عسكر، حلب، سوريا 18 مايو 2021
مستشفى العيون الجراحي في منطقة قاضي عسكر، حلب، سوريا 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© Sputnik . Kareem Tebi
تابعنا عبرTelegram
نجح فريق من الباحثين في جامعة كندية في تطوير علاج جيني جديد قد يساعد في استعادة بعض البصر للمرضى المصابين بضعف البصر الوراثي.
وتتمثل التقنية الجديد في تحويل الخلايا النائمة لخلايا جديدة، الأمر الذي يجعل شبكية العين تستشعر لتحل محل تلك المفقودة بسبب المرض، حسبما ذكر موقع قناة "العربية".
إيطاليا تتجاوز حاجز 20 مليون حالة إصابة بـ كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
مجتمع
دراسة: بعض المتعافين من كورونا مهددون بأمراض خطيرة
12:59 GMT
وتنتج الأمراض الوراثية كالتهاب الشبكية الصباغي، حينما تتحلل الخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين الأمر الذي قد يعوق رؤية المريض بمرور الوقت.
ويضعف هذا من قدرة المريض على اكتشاف التفاصيل واللون، ويخلق تأثير "رؤية نفقية"، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي في النهاية إلى العمى التام.
وتمكن الباحثون بجامعة مونتريال من التوصل لطريقة تنشط الخلايا "النائمة" في شبكية العين لإعادة برمجتها إلى ما يسمى بالخلايا العصبية المستحدثة.
ويمكن بعد ذلك تحويل هذه الخلايا إلى خلايا جديدة حساسة للضوء لاستعادة الرؤية المفقودة.
وفي حين أنه ما زال من المبكر تطبيق هذه النتائج إلا أن الباحثون يرون أن هذه التقنية تمنح أملا جديدا للقدرة في نهاية الأمر على تجديد الشبكية واستعادة الرؤية للمرضى خلال المراحل المتقدمة.
أظهرت علاجات جينية أخرى واعدة في إبطاء تقدم المرض أو الوقاية منه، أو زرع شبكية عين صناعية لاستعادة الرؤية المفقودة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو13:59 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала