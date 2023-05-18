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https://sputnikarabic.ae/20230518/رئيس-مولدوفا-السابق-الصراع-في-غاغاوزيا-يمكن-أن-يؤدي-إلى-زعزعة-الاستقرار-في-البلاد-1077157868.html
رئيس مولدوفا السابق: الصراع في غاغاوزيا يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد
رئيس مولدوفا السابق: الصراع في غاغاوزيا يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد
صرح الرئيس المولدوفي السابق، رئيس الحزب الاشتراكي إيغور دودون، اليوم الخميس، بأن الصراع في إقليم غاغاوزيا ذاتي الحكم، على خلفية محاولات كيشينوف التأثير على... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T07:00+0000
2023-05-18T07:00+0000
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وقال دودون في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أخشى بشدة أن ما يحدث في غاغاوزيا لن يكون بداية لزعزعة استقرار الوضع بشكل عام في مولدوفا، بما في ذلك ترانسنيستريا".وتابع دودون بالقول: "آمل في الوقت الحالي حقاً، أن تكون هذه فرضيات، تتداولها وسائل الإعلام، والتي تفيد بأن هذا تم على وجه التحديد في غاغوزيا من أجل زعزعة استقرار المنطقة".
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العالم

رئيس مولدوفا السابق: الصراع في غاغاوزيا يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد

07:00 GMT 18.05.2023
© Sputnik . Rodion Proca / الرئيس المولدافي الجديد إيغور دودون
الرئيس المولدافي الجديد إيغور دودون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© Sputnik . Rodion Proca /
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صرح الرئيس المولدوفي السابق، رئيس الحزب الاشتراكي إيغور دودون، اليوم الخميس، بأن الصراع في إقليم غاغاوزيا ذاتي الحكم، على خلفية محاولات كيشينوف التأثير على انتخاب رئيس الإقليم، قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء مولدوفا، مما يؤثر على جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية أيضاً.
وقال دودون في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أخشى بشدة أن ما يحدث في غاغاوزيا لن يكون بداية لزعزعة استقرار الوضع بشكل عام في مولدوفا، بما في ذلك ترانسنيستريا".
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وتابع دودون بالقول: "آمل في الوقت الحالي حقاً، أن تكون هذه فرضيات، تتداولها وسائل الإعلام، والتي تفيد بأن هذا تم على وجه التحديد في غاغوزيا من أجل زعزعة استقرار المنطقة".
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