https://sputnikarabic.ae/20230511/شور-يطالب-بوتين-بإثارة-قضية-الإبادة-الجماعية-في-مولدوفا-1076928388.html
"شور" يطالب بوتين بإثارة قضية الإبادة الجماعية في مولدوفا
"شور" يطالب بوتين بإثارة قضية الإبادة الجماعية في مولدوفا
كتب حزب "شور" المعارض رسالة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعدد من قادة العالم الآخرين يطلب فيها إثارة قضية الإبادة الجماعية في مولدوفا في مجلس الأمن بسبب... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T18:00+0000
2023-05-11T18:00+0000
2023-05-11T18:00+0000
العالم
روسيا
مولدوفا
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وبحسب رئيس الحزب، إيلان شور، فإن كيشينيف (عاصمة مولودفا) لا تأخذ بعين الاعتبار رأي الشعب، لأنها تركز على مصالح الغرب، وتدمر المعارضة، وتفرض الرقابة، وتمنع الإعلام المعارض.ويرى الحزب أنه من المفيد للدول الغربية أن تتوتر العلاقات بين مولدوفا وروسيا، لكن عواقب هذه الإجراءات سببت أزمة في الاقتصاد والطاقة.يذكر أنه في مولدوفا، نظمت المعارضة احتجاجات ضد سياسات السلطات منذ ما يقرب من عام، وتقام أكبر التجمعات الجماهيرية بدعم من حزب "شور".
https://sputnikarabic.ae/20230508/دبلوماسي-حظر-دخول-الروس-إلى-مولدوفا-وترحيلهم-منها-أصبح-على-نطاق-واسع-1076772475.html
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العالم, روسيا, مولدوفا
"شور" يطالب بوتين بإثارة قضية الإبادة الجماعية في مولدوفا
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كتب حزب "شور" المعارض رسالة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعدد من قادة العالم الآخرين يطلب فيها إثارة قضية الإبادة الجماعية في مولدوفا في مجلس الأمن بسبب تصرفات المسؤولين الحكوميين فيه.
وبحسب رئيس الحزب، إيلان شور، فإن كيشينيف (عاصمة مولودفا) لا تأخذ بعين الاعتبار رأي الشعب، لأنها تركز على مصالح الغرب، وتدمر المعارضة، وتفرض الرقابة، وتمنع الإعلام المعارض.
ويرى الحزب أنه من المفيد للدول الغربية أن تتوتر العلاقات بين مولدوفا وروسيا، لكن عواقب هذه الإجراءات سببت أزمة في الاقتصاد والطاقة.
يذكر أنه في مولدوفا، نظمت المعارضة احتجاجات ضد سياسات السلطات منذ ما يقرب من عام، وتقام أكبر التجمعات الجماهيرية بدعم من حزب "شور".