عربي
https://sputnikarabic.ae/20230511/شور-يطالب-بوتين-بإثارة-قضية-الإبادة-الجماعية-في-مولدوفا-1076928388.html
"شور" يطالب بوتين بإثارة قضية الإبادة الجماعية في مولدوفا
"شور" يطالب بوتين بإثارة قضية الإبادة الجماعية في مولدوفا
كتب حزب "شور" المعارض رسالة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعدد من قادة العالم الآخرين يطلب فيها إثارة قضية الإبادة الجماعية في مولدوفا في مجلس الأمن بسبب... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T18:00+0000
2023-05-11T18:00+0000
العالم
روسيا
مولدوفا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102272/38/1022723858_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a6be61292bfb9880799f85171c8b5f77.jpg
وبحسب رئيس الحزب، إيلان شور، فإن كيشينيف (عاصمة مولودفا) لا تأخذ بعين الاعتبار رأي الشعب، لأنها تركز على مصالح الغرب، وتدمر المعارضة، وتفرض الرقابة، وتمنع الإعلام المعارض.ويرى الحزب أنه من المفيد للدول الغربية أن تتوتر العلاقات بين مولدوفا وروسيا، لكن عواقب هذه الإجراءات سببت أزمة في الاقتصاد والطاقة.يذكر أنه في مولدوفا، نظمت المعارضة احتجاجات ضد سياسات السلطات منذ ما يقرب من عام، وتقام أكبر التجمعات الجماهيرية بدعم من حزب "شور".
https://sputnikarabic.ae/20230508/دبلوماسي-حظر-دخول-الروس-إلى-مولدوفا-وترحيلهم-منها-أصبح-على-نطاق-واسع-1076772475.html
مولدوفا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102272/38/1022723858_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a7c19defb292b267d5e6fc58c4954948.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, مولدوفا
العالم, روسيا, مولدوفا

"شور" يطالب بوتين بإثارة قضية الإبادة الجماعية في مولدوفا

18:00 GMT 11.05.2023
© Sputnik . Miroslav Rotar / الانتقال إلى بنك الصورمولدوفا
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Sputnik . Miroslav Rotar
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كتب حزب "شور" المعارض رسالة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعدد من قادة العالم الآخرين يطلب فيها إثارة قضية الإبادة الجماعية في مولدوفا في مجلس الأمن بسبب تصرفات المسؤولين الحكوميين فيه.
وبحسب رئيس الحزب، إيلان شور، فإن كيشينيف (عاصمة مولودفا) لا تأخذ بعين الاعتبار رأي الشعب، لأنها تركز على مصالح الغرب، وتدمر المعارضة، وتفرض الرقابة، وتمنع الإعلام المعارض.
القدرات البشرية والعسكرية لدولة مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
دبلوماسي: حظر دخول الروس إلى مولدوفا وترحيلهم منها أصبح على نطاق واسع
8 مايو, 02:01 GMT
ويرى الحزب أنه من المفيد للدول الغربية أن تتوتر العلاقات بين مولدوفا وروسيا، لكن عواقب هذه الإجراءات سببت أزمة في الاقتصاد والطاقة.
يذكر أنه في مولدوفا، نظمت المعارضة احتجاجات ضد سياسات السلطات منذ ما يقرب من عام، وتقام أكبر التجمعات الجماهيرية بدعم من حزب "شور".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:19 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو13:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала