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الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "سو 24" أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sputnikarabic.ae/20230518/لافروفأمريكا-ليست-مستعدة-لاتخاذ-إجراءات-لتسوية-الوضع-في-أوكرانيا-1077178232.html
لافروف: أمريكا ليست مستعدة لاتخاذ إجراءات لتسوية الوضع في أوكرانيا
لافروف: أمريكا ليست مستعدة لاتخاذ إجراءات لتسوية الوضع في أوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه من الواضح أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاتخاذ أي إجراءات بناءة لحل الوضع في أوكرانيا سواء الآن أو... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T11:26+0000
2023-05-18T11:26+0000
روسيا
العالم
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وقال: "الولايات المتحدة ليست مستعدة في هذه المرحلة، أو في رأيي، في المستقبل المنظور، لأي إجراء فيما يتعلق بتسوية الوضع في أوكرانيا، والذي كانوا قد أنشأوه لسنوات عديدة بأنفسهم، وأنشأوه في سياق نهجهم الاستراتيجي لمواجهة التشكيل الموضوعي لعالم متعدد الأقطاب، وللحفاظ على هيمنتهم، وإخضاع الجميع وكل شيء لإرادتهم".وأضاف لافروف: "أمريكا تستخدم أوكرانيا في نهجها هذا كأداة مطيعة".وقال وزير الخارجية الروسي، يوم أمس الأربعاء، إن الأزمة في أوكرانيا قد تنتهي بتخلي الولايات المتحدة عن القيادة الحالية لكييف عندما لم تعد هناك حاجة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230518/بوتين-روسيا-تمكنت-من-زيادة-صادرات-المنتجات-الزراعية-رغم-عوائق-التجارة-الخارجية-1077174680.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف: أمريكا ليست مستعدة لاتخاذ إجراءات لتسوية الوضع في أوكرانيا

11:26 GMT 18.05.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور  لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022
  لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه من الواضح أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاتخاذ أي إجراءات بناءة لحل الوضع في أوكرانيا سواء الآن أو في المستقبل.
وقال: "الولايات المتحدة ليست مستعدة في هذه المرحلة، أو في رأيي، في المستقبل المنظور، لأي إجراء فيما يتعلق بتسوية الوضع في أوكرانيا، والذي كانوا قد أنشأوه لسنوات عديدة بأنفسهم، وأنشأوه في سياق نهجهم الاستراتيجي لمواجهة التشكيل الموضوعي لعالم متعدد الأقطاب، وللحفاظ على هيمنتهم، وإخضاع الجميع وكل شيء لإرادتهم".
وأضاف لافروف: "أمريكا تستخدم أوكرانيا في نهجها هذا كأداة مطيعة".
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وقال وزير الخارجية الروسي، يوم أمس الأربعاء، إن الأزمة في أوكرانيا قد تنتهي بتخلي الولايات المتحدة عن القيادة الحالية لكييف عندما لم تعد هناك حاجة إليها.
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