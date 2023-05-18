https://sputnikarabic.ae/20230518/مسيرة-الأعلام-الإسرائيلية-تقتحم-منطقة-باب-العامود-في-القدس--1077193157.html

مسيرة الأعلام الإسرائيلية تقتحم منطقة باب العامود في القدس... فيديو

مسيرة الأعلام الإسرائيلية تقتحم منطقة باب العامود في القدس... فيديو

اقتحمت مسيرة الأعلام الإسرائيلية منطقة باب العامود، أحد أشهر أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس، بمشاركة آلاف المستوطنين وبحماية من الشرطة الإسرائيلية. 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T18:39+0000

2023-05-18T18:39+0000

2023-05-18T19:39+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077191989_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_956472496ff061c7eed7effc9c6f7404.jpg

وردد المستوطنون هتافات عنصرية تنادي بالموت للعرب، واعتدوا على عدد من الصحفيين الذين تواجدوا في المكان، فيما نشرت القوات الاسرائيلية قناصتها على سور باب العامود، وانتشرت في المكان بشكل كثيف وحولته لثكنة عسكرية، بذريعة تأمين المسيرة.وشارك في المسيرة الإسرائيلية وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وعلى رأسهم وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في "الكنيست" يولي إدلشتاين، ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف، بالإضافة إلى نواب في الكنيست.قال المقدسي فادي محمد لوكالة "سبوتنيك": "هذا اليوم هو احتلال للقسم الشرقي من مدينة القدس، ويسمونه المستوطنون يوم توحيد القدس، لكنهم لا يستطيعون أن يأتوا إلى باب العامود إلا بحراسة 3 آلاف جندي إسرائيلي، ونقول لهذه البلطجة في ساحات البلدة القديمة إن القدس هي خط أحمر لا تسطيع مسيرة بقوة السلاح أن تثبت وجود للمستوطنين في المدينة، ما يحدث يدفع الأمور للانفجار ولن تحقق حكومة نتنياهو امنياتها في القدس".واعتدى مستوطنون بحماية الشرطة الإسرائيلية بالتزامن مع المسيرة، على عدد من المواطنين في البلدة القديمة من القدس، كما اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المقدسين، ومنعتهم من الإقتراب من باب العامود ومن البلدة القديمة.وأفادت مصادر محلية بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 10 مقدسيين، واستخدمت طائرة عمودية وأخرى مسيرة لتأمين المسيرة، ولوّح المستوطنون المشاركون في المسيرة بأعلام دولة اسرائيل وأدوا رقصات في ساحة باب العامود، فيما رفع مقدسيون العلم الفلسطيني، رفضا للمسيرة التي تأتي تزامناً مع الذكرى السنوية الـ56 لاحتلال القدس الشرقية عام 1967.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم