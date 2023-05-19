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إسقاط 4 طائرات مسيرة في شمال شبه جزيرة القرم
إسقاط 4 طائرات مسيرة في شمال شبه جزيرة القرم
قال رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، إن الجيش الروسي دمر أربع طائرات مسيرة في شمال شبه الجزيرة. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T09:22+0000
2023-05-19T09:22+0000
جمهورية القرم الروسية
روسيا
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وكتب على "تلغرام": "في الليل، أسقطت قوات الدفاع الجوي أربع طائرات مسيرة في شمال شبه جزيرة القرم. ولم تقع إصابات ولا أضرار".وحث أكسيونوف السكان على التزام الهدوء والثقة فقط بمصادر المعلومات الموثوقة.في الأسبوع الماضي، قال قائد أسطول البحر الأسود، نائب الأميرال فيكتور سوكولوف، إن "حقل معلومات واحد يعمل حول شبه جزيرة القرم للكشف المبكر عن أسلحة الهجوم الجوي الأوكرانية". وبحسب القائد، فإن العدو، المحروم من القدرة على العمل في البحر، ركز جهوده على التخريب والهجمات الإرهابية على المنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية.
https://sputnikarabic.ae/20230518/رئيس-برلمان-القرم-يحمل-أوكرانيا-المسؤولية-عن-عملية-تخريب-السكك-الحديدية-في-سيمفيروبول-1077171572.html
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جمهورية القرم الروسية, روسيا
جمهورية القرم الروسية, روسيا

إسقاط 4 طائرات مسيرة في شمال شبه جزيرة القرم

09:22 GMT 19.05.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورسفينة الإنزال الكبيرة "قيصر كونيكوف" أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات "أوبوك" خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب "أوبوك" في شبه جزيرة القرم.
سفينة الإنزال الكبيرة قيصر كونيكوف أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات أوبوك خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب أوبوك في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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قال رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، إن الجيش الروسي دمر أربع طائرات مسيرة في شمال شبه الجزيرة.
وكتب على "تلغرام": "في الليل، أسقطت قوات الدفاع الجوي أربع طائرات مسيرة في شمال شبه جزيرة القرم. ولم تقع إصابات ولا أضرار".
وحث أكسيونوف السكان على التزام الهدوء والثقة فقط بمصادر المعلومات الموثوقة.
منتجع يابطا في شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
رئيس برلمان القرم يحمل أوكرانيا المسؤولية عن عملية تخريب السكك الحديدية في سيمفيروبول
أمس, 09:55 GMT
في الأسبوع الماضي، قال قائد أسطول البحر الأسود، نائب الأميرال فيكتور سوكولوف، إن "حقل معلومات واحد يعمل حول شبه جزيرة القرم للكشف المبكر عن أسلحة الهجوم الجوي الأوكرانية". وبحسب القائد، فإن العدو، المحروم من القدرة على العمل في البحر، ركز جهوده على التخريب والهجمات الإرهابية على المنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية.
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