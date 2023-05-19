https://sputnikarabic.ae/20230519/إسقاط-4-طائرات-مسيرة-في-شمال-شبه-جزيرة-القرم-1077204648.html
إسقاط 4 طائرات مسيرة في شمال شبه جزيرة القرم
إسقاط 4 طائرات مسيرة في شمال شبه جزيرة القرم
قال رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، إن الجيش الروسي دمر أربع طائرات مسيرة في شمال شبه الجزيرة. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T09:22+0000
2023-05-19T09:22+0000
2023-05-19T09:22+0000
جمهورية القرم الروسية
روسيا
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وكتب على "تلغرام": "في الليل، أسقطت قوات الدفاع الجوي أربع طائرات مسيرة في شمال شبه جزيرة القرم. ولم تقع إصابات ولا أضرار".وحث أكسيونوف السكان على التزام الهدوء والثقة فقط بمصادر المعلومات الموثوقة.في الأسبوع الماضي، قال قائد أسطول البحر الأسود، نائب الأميرال فيكتور سوكولوف، إن "حقل معلومات واحد يعمل حول شبه جزيرة القرم للكشف المبكر عن أسلحة الهجوم الجوي الأوكرانية". وبحسب القائد، فإن العدو، المحروم من القدرة على العمل في البحر، ركز جهوده على التخريب والهجمات الإرهابية على المنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية.
https://sputnikarabic.ae/20230518/رئيس-برلمان-القرم-يحمل-أوكرانيا-المسؤولية-عن-عملية-تخريب-السكك-الحديدية-في-سيمفيروبول-1077171572.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية القرم الروسية, روسيا
جمهورية القرم الروسية, روسيا
إسقاط 4 طائرات مسيرة في شمال شبه جزيرة القرم
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قال رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، إن الجيش الروسي دمر أربع طائرات مسيرة في شمال شبه الجزيرة.
وكتب على "تلغرام": "في الليل، أسقطت قوات الدفاع الجوي أربع طائرات مسيرة في شمال شبه جزيرة القرم. ولم تقع إصابات ولا أضرار".
وحث أكسيونوف السكان على التزام الهدوء والثقة فقط بمصادر المعلومات الموثوقة.
في الأسبوع الماضي، قال قائد أسطول البحر الأسود، نائب الأميرال فيكتور سوكولوف، إن "حقل معلومات واحد يعمل حول شبه جزيرة القرم للكشف المبكر عن أسلحة الهجوم الجوي الأوكرانية". وبحسب القائد، فإن العدو، المحروم من القدرة على العمل في البحر، ركز جهوده على التخريب والهجمات الإرهابية على المنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية.