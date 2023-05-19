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البرهان يعفي حميدتي من منصب نائب رئيس مجلس السيادة
البرهان يعفي حميدتي من منصب نائب رئيس مجلس السيادة
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، مرسوما دستوريا بإعفاء نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T09:59+0000
2023-05-19T10:00+0000
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، فإن قرار إعفاء حميدتي من منصب نائب رئيس مجلس السيادة يسري ابتداءً من اليوم 19 مايو/أيار 2023.كما وجّه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع هذا المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ أكثر شهر.وتأتي محادثات جدة في إطار السعي لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.ووفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فقد قُتل 676 شخصا وأصيب 5576 آخرون في الاشتباكات؛ كما تؤكد التقارير الدولية أن الوضع في البلاد لا يتحسن رغم مفاوضات وفود الأطراف في جدة في المملكة العربية السعودية.
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

البرهان يعفي حميدتي من منصب نائب رئيس مجلس السيادة

09:59 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 10:00 GMT 19.05.2023)
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
 قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، مرسوما دستوريا بإعفاء نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع، من منصبه.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، فإن قرار إعفاء حميدتي من منصب نائب رئيس مجلس السيادة يسري ابتداءً من اليوم 19 مايو/أيار 2023.
كما وجّه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع هذا المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.
يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
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وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ أكثر شهر.
وتأتي محادثات جدة في إطار السعي لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.
ووفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فقد قُتل 676 شخصا وأصيب 5576 آخرون في الاشتباكات؛ كما تؤكد التقارير الدولية أن الوضع في البلاد لا يتحسن رغم مفاوضات وفود الأطراف في جدة في المملكة العربية السعودية.
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