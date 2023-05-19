https://sputnikarabic.ae/20230519/القمة-العربية-في-جدة-1077222514.html
القمة العربية في جدة
القمة العربية في جدة
انطلقت أعمال الدورة العادية الـ32 للقمة العربية في مدينة جدة السعودية، اليوم، بحضور عددٍ من الزعماء والقادة العرب. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T14:13+0000
2023-05-19T14:13+0000
2023-05-19T14:13+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
جامعة الدول العربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077221727_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_2aeac3d668894658da5ba3a0412d9831.png
يتفق الجميع على أن القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة، تأتي في وضع إقليمي ودولي غاية في الصعوبة والتعقيد، أحد عناصره الرئيسية، هو الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن الحرب الدائرة في السودان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077221727_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_e0fa5607315586ebe4fbb58ca97a2e8b.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, جامعة الدول العربية, инфографика
انفوجرافيك, جامعة الدول العربية, инфографика
القمة العربية في جدة
تابعنا عبر
انطلقت أعمال الدورة العادية الـ32 للقمة العربية في مدينة جدة السعودية، اليوم، بحضور عددٍ من الزعماء والقادة العرب.
يتفق الجميع على أن القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة، تأتي في وضع إقليمي ودولي غاية في الصعوبة والتعقيد، أحد عناصره الرئيسية، هو الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن الحرب الدائرة في السودان.