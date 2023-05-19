عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230519/القمة-العربية-في-جدة-1077222514.html
القمة العربية في جدة
القمة العربية في جدة
انطلقت أعمال الدورة العادية الـ32 للقمة العربية في مدينة جدة السعودية، اليوم، بحضور عددٍ من الزعماء والقادة العرب. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T14:13+0000
2023-05-19T14:13+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
جامعة الدول العربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077221727_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_2aeac3d668894658da5ba3a0412d9831.png
يتفق الجميع على أن القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة، تأتي في وضع إقليمي ودولي غاية في الصعوبة والتعقيد، أحد عناصره الرئيسية، هو الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن الحرب الدائرة في السودان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077221727_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_e0fa5607315586ebe4fbb58ca97a2e8b.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, جامعة الدول العربية, инфографика
انفوجرافيك, جامعة الدول العربية, инфографика

القمة العربية في جدة

14:13 GMT 19.05.2023
تابعنا عبرTelegram
انطلقت أعمال الدورة العادية الـ32 للقمة العربية في مدينة جدة السعودية، اليوم، بحضور عددٍ من الزعماء والقادة العرب.
يتفق الجميع على أن القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة، تأتي في وضع إقليمي ودولي غاية في الصعوبة والتعقيد، أحد عناصره الرئيسية، هو الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن الحرب الدائرة في السودان.
القمة العربية في جدة - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدة12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:34 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала