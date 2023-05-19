منتدى قازان الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي"
06:56 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 07:53 GMT 19.05.2023)
يُعقد "منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ14 يومي 18-19 مايو/ أيار في عاصمة تتارستان، ويُعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي، ونال هذا المنتدى الصفة الفيدرالية في روسيا منذ العام 2023.
يتضمن برنامج المنتدى نحو 200 فعالية: جلسات عمل ومؤتمرات وموائد مستديرة وفعاليات ثقافية ورياضية وتعليمية، ومن المقرر مناقشة، على وجه الخصوص، الاتجاهات في التقنيات المالية الإسلامية والاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير التعاون الصناعي بين الأقاليم والدول، وتنمية الصادرات الروسية، وإنشاء منتجات سياحية جديدة، والتعاون بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي في المجال العلمي والتعليمي والرياضي وقضايا أخرى.
وكان من بين الأحداث الرئيسية لليوم الأول، جلسة "حول تطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب"، وافتتاح منتديات للدبلوماسيين الشباب من دول منظمة التعاون الإسلامي ورواد الأعمال الشباب من دول منظمة التعاون الإسلامي، وجلسات الاستماع البرلمانية الدولية "التعاون الدولي والابتكار: فرص وآفاق جديدة للتعاون مع دول الخليج"، اجتماع سفراء دول منظمة المؤتمر الإسلامي، افتتاح معرض "روسيا حلال إكسبو".
في اليوم الثاني، تُعقد جلسة عامة لمنتدى "اقتصاد الثقة: الشراكة بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي"، جلسة لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، وستستمر الجلسات الاستراتيجية والموائد المستديرة والاجتماعات الثنائية.
وتشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" بعدسة "سبوتنيك".
© Sputnik . Svetlana Shevchenko / الانتقال إلى بنك الصورفريق إبداعي على أراضي قازان الكرملين. تستضيف مدينة قازان الروسية المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".
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فريق إبداعي على أراضي قازان الكرملين. تستضيف مدينة قازان الروسية المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورعلي رضا بيمانباك، النائب الأول لوزير الزراعة، رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، خلال حفل استقبال في مطار قازان عشية "العالم الروسي الإسلامي: منتدى قازان الاقتصادي الدولي".
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علي رضا بيمانباك، النائب الأول لوزير الزراعة، رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، خلال حفل استقبال في مطار قازان عشية "العالم الروسي الإسلامي: منتدى قازان الاقتصادي الدولي".
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورأعلام الدول خلال المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".
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© Sputnik . Alexei Danichev/
أعلام الدول خلال المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور
نساء يرتدين الزي التقليدي في قازان خلال المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".
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© Sputnik . Kirill Kallinikov/
نساء يرتدين الزي التقليدي في قازان خلال المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورأحد المشاركين في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
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أحد المشاركين في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورأحد المشاركين في لعبة الأعمال التفاعلية "باي" في إطار المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
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© Sputnik . Ilya Pitalev/
أحد المشاركين في لعبة الأعمال التفاعلية "باي" في إطار المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
© Sputnik . Svetlana Shevchenko / الانتقال إلى بنك الصورأحد المشاركين في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
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أحد المشاركين في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورسيارة تحمل شعار المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
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© Sputnik . Alexey Maishev/
سيارة تحمل شعار المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
© Sputnik . Svetlana Shevchenko / الانتقال إلى بنك الصورسياح المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
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سياح المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"،" في إفطار "الاتجاهات الدولية في الاستثمار الأجنبي المباشر: دور روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي"
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© Sputnik . Evgeny Biyatov/
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"،" في إفطار "الاتجاهات الدولية في الاستثمار الأجنبي المباشر: دور روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي"
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورأحد ضيوف المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، يلعب كرة السلة
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© Sputnik . Vladimir Astapkovich/
أحد ضيوف المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، يلعب كرة السلة
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورلافتات مع رموز المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".
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© Sputnik . Ramil Sitdikov/
لافتات مع رموز المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".