https://sputnikarabic.ae/20230519/المنتدى-الاقتصادي-الدولي-روسيا-العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-1077167372.html

منتدى قازان الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي"

منتدى قازان الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي"

يُعقد "منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ14 يومي 18-19 مايو/ أيار في عاصمة تتارستان، ويُعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية... 19.05.2023, سبوتنيك عربي

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يتضمن برنامج المنتدى نحو 200 فعالية: جلسات عمل ومؤتمرات وموائد مستديرة وفعاليات ثقافية ورياضية وتعليمية، ومن المقرر مناقشة، على وجه الخصوص، الاتجاهات في التقنيات المالية الإسلامية والاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير التعاون الصناعي بين الأقاليم والدول، وتنمية الصادرات الروسية، وإنشاء منتجات سياحية جديدة، والتعاون بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي في المجال العلمي والتعليمي والرياضي وقضايا أخرى.اقرأ أيضا - الجعفري: منتدى قازان فرصة كبيرة لمقاومة السياسة الغربيةوكان من بين الأحداث الرئيسية لليوم الأول، جلسة "حول تطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب"، وافتتاح منتديات للدبلوماسيين الشباب من دول منظمة التعاون الإسلامي ورواد الأعمال الشباب من دول منظمة التعاون الإسلامي، وجلسات الاستماع البرلمانية الدولية "التعاون الدولي والابتكار: فرص وآفاق جديدة للتعاون مع دول الخليج"، اجتماع سفراء دول منظمة المؤتمر الإسلامي، افتتاح معرض "روسيا حلال إكسبو".قد يعجبك أيضا - مستشارة الرئاسة اليمنية: منتدى قازان يمثل ظاهرة سياسية تضامنية لها أبعاد اقتصاديةفي اليوم الثاني، تُعقد جلسة عامة لمنتدى "اقتصاد الثقة: الشراكة بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي"، جلسة لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، وستستمر الجلسات الاستراتيجية والموائد المستديرة والاجتماعات الثنائية.وتشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" بعدسة "سبوتنيك".

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