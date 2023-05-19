https://sputnikarabic.ae/20230519/الولايات-المتحدة-تفرض-عقوبات-على-جامعات-ومعاهد-بحوث-روسية-1077229142.html

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جامعات ومعاهد بحوث روسية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جامعات ومعاهد بحوث روسية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مؤسسات التعليم العالي والمعاهد البحثية الروسية المتخصصة في استخراج الموارد الطبيعية 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T16:23+0000

2023-05-19T16:23+0000

2023-05-19T16:23+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت الإدارة الأمريكية: "جامعة سانت بطرسبرغ للتعدين جنبًا إلى جنب مع رئيسها فلاديمير ليتفينينكو، جامعة الدولة الروسية للتنقيب الجيولوجي التي سميت على اسم سيرجو أوردزونيكيدزه، معهد ألميتيفسك الحكومي للنفط، جامعة ولاية غروزني التقنية للنفط التي سميت على اسم الأكاديمي ميخائيل ميليونشيكوف، جامعة الدولة الروسية للنفط والغاز التي سميت على اسم إيفان جوبكين. أضيفت إلى قائمة العقوبات.كما تم فرض عقوبات على عدد من المعاهد البحثية، بما في ذلك "غازبروم فينيغاز" ومعهد أبحاث البوليمرات الذي سمي على اسم الأكاديمي فالنتين كارجين والعديد من شركات الخدمات والشركات التي تجذب الاستثمار في الصناعة.

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