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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جامعات ومعاهد بحوث روسية
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جامعات ومعاهد بحوث روسية
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مؤسسات التعليم العالي والمعاهد البحثية الروسية المتخصصة في استخراج الموارد الطبيعية 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T16:23+0000
2023-05-19T16:23+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت الإدارة الأمريكية: "جامعة سانت بطرسبرغ للتعدين جنبًا إلى جنب مع رئيسها فلاديمير ليتفينينكو، جامعة الدولة الروسية للتنقيب الجيولوجي التي سميت على اسم سيرجو أوردزونيكيدزه، معهد ألميتيفسك الحكومي للنفط، جامعة ولاية غروزني التقنية للنفط التي سميت على اسم الأكاديمي ميخائيل ميليونشيكوف، جامعة الدولة الروسية للنفط والغاز التي سميت على اسم إيفان جوبكين. أضيفت إلى قائمة العقوبات.كما تم فرض عقوبات على عدد من المعاهد البحثية، بما في ذلك "غازبروم فينيغاز" ومعهد أبحاث البوليمرات الذي سمي على اسم الأكاديمي فالنتين كارجين والعديد من شركات الخدمات والشركات التي تجذب الاستثمار في الصناعة.
https://sputnikarabic.ae/20230519/بوتين-رغم-العقوبات-والمنافسة-غير-العادلة-من-قبل-الغرب-فإننا-تصدر-كميات-كبيرة-من-المنتجات-العسكرية-1077205240.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جامعات ومعاهد بحوث روسية

16:23 GMT 19.05.2023
© tabrez_syed/unsplashالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© tabrez_syed/unsplash
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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مؤسسات التعليم العالي والمعاهد البحثية الروسية المتخصصة في استخراج الموارد الطبيعية
وقالت الإدارة الأمريكية: "جامعة سانت بطرسبرغ للتعدين جنبًا إلى جنب مع رئيسها فلاديمير ليتفينينكو، جامعة الدولة الروسية للتنقيب الجيولوجي التي سميت على اسم سيرجو أوردزونيكيدزه، معهد ألميتيفسك الحكومي للنفط، جامعة ولاية غروزني التقنية للنفط التي سميت على اسم الأكاديمي ميخائيل ميليونشيكوف، جامعة الدولة الروسية للنفط والغاز التي سميت على اسم إيفان جوبكين. أضيفت إلى قائمة العقوبات.

وجاء في البيان الصحفي أن "عقوبات اليوم تستهدف مناطق التدريب لمتخصصي الطاقة الروس المستقبليين، ومعاهد البحوث الروسية حيث يتم تطوير تقنيات تعدين جديدة".

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كما تم فرض عقوبات على عدد من المعاهد البحثية، بما في ذلك "غازبروم فينيغاز" ومعهد أبحاث البوليمرات الذي سمي على اسم الأكاديمي فالنتين كارجين والعديد من شركات الخدمات والشركات التي تجذب الاستثمار في الصناعة.
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