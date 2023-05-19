https://sputnikarabic.ae/20230519/أردوغان-لا-نستطيع-فرض-عقوبات-على-روسيا-في-هذه-المرحلة-كما-يفعل-الغرب-1077214678.html

أردوغان: لا نستطيع فرض عقوبات على روسيا في هذه المرحلة كما يفعل الغرب

أردوغان: لا نستطيع فرض عقوبات على روسيا في هذه المرحلة كما يفعل الغرب

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن بلاده في الفترة الحالية، ليست في وضع يشبه وضع الدول الغربية، فيما يتعلق بفرض عقوبات على روسيا. 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T12:08+0000

2023-05-19T12:08+0000

2023-05-19T12:08+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار تركيا اليوم

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رجب طيب أردوغان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/05/1076701674_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_eadb69c70270ce1c8e2a2d34f2fc65ee.jpg

موسكو - سبوتنيك. وأوضح أردوغان في حوار مع قناة "سي إن إن": "نحن لسنا في مرحلة تمكننا من فرض عقوبات على روسيا كما يفعل الغرب".وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء الماضي، إنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، فإنه ينوي الحفاظ على السياسة ذاتها في العلاقات مع روسيا ودول أخرى كما كان من قبل.وأضاف أردوغان في مقابلة تلفزيونية أن "سياسة الانحياز إلى دولة على حساب دولة أخرى، كما يفعلون في حزب الشعب الجمهوري، لا توجد في مبادئنا".وتابع الرئيس التركي: "حتى يومنا هذا، التزمنا بسياسة (الاحتواء) مع جميع البلدان – مع روسيا والولايات المتحدة والصين وجميع الدول الغربية، حافظنا على علاقات مستمرة".وأوضح أردوغان قائلا: "بصفتي رئيسا لتركيا، لا أسمح لنفسي بالشعور بالغضب، لقد عقدت اجتماعات مع الجميع بأفضل طريقة ممكنة وسأواصل القيام بذلك لأنه مفيد لبلدنا"، موضحا: "عندما تفقد بلدا واحدا، تخسر".أعلقب تلك التصريحات إعلان أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، عن أنه سيتم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب لمدة شهرين إضافيين.وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم: "غدا تنتهي اتفاقية صفقة الحبوب التي أبرمت في 22 يوليو/ تموز 2022، وتقرر تمديد الاتفاقية الخاصة بصفقة حبوب البحر الأسود لمدة شهرين بدعم من أصدقائنا الروس وإسهام من أصدقائنا الأوكرانيين".

https://sputnikarabic.ae/20230516/أردوغان-يتعهد-بتنفيذ-جميع-وعوده-الانتخابية-في-حال-فوزه-1077115958.html

https://sputnikarabic.ae/20230429/روسيا-وتركيا-تتفقان-على-زيادة-عدد-رحلات-الطيران-بينهما-1076454198.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رجب طيب أردوغان