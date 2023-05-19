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إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230519/روغوف-تقليص-فرص-القوات-الأوكرانية-في-شن-هجوم-مضاد-في-زابوروجيه-1077197142.html
روغوف: تقليص فرص القوات الأوكرانية في شن هجوم مضاد في زابوروجيه
روغوف: تقليص فرص القوات الأوكرانية في شن هجوم مضاد في زابوروجيه
أعلن أفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أنه تم اتخاذ إجراءات في منطقة زابوروجيه لتقليل فرص الجيش الأوكراني في... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T00:00+0000
2023-05-19T00:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
سلاح روسيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك"، "تتناقص فرص نجاح الاستجابة المضادة الأوكرانية يومًا بعد يوم. والسبب في ذلك هو توجيه ضربات وقائية مكثفة لمواقع مقاتلي زيلينسكي وتعزيز خط دفاعنا المتموج".وأضاف روغوف أن القوات العسكرية الروسية تشن ضربات مكثفة شاملة على مواقع القوات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة. وتشمل القصف المدفعي والطائرات والطائرات بدون طيار لضرب نقاط التماس والمراكز القيادية للعدو ومواقع التموضع والمستودعات التي تحتوي على الأسلحة والذخائر والوقود والزيوت والمواد البترولية.يشار إلى أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت جزءًا من روسيا الاتحادية بناءً على نتائج استفتاء أجري في سبتمبر/أيلول 2022، والذي لا تعترف به كييف ويستمر في قصف الأراضي.وحتى الآن، تسيطر روسيا على أكثر من 70٪ من مقاطعة زابوروجيه، وتظل مدينة زابوروجيه، العاصمة السابقة للمنطقة، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس/آذار 2023، أصبحت ميليتوبول عاصمة مؤقتة للمنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230514/الجيش-الروسي-يدمر-نقطتي-انتشار-أوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1077004155.html
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القوات الأوكرانية, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
القوات الأوكرانية, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

روغوف: تقليص فرص القوات الأوكرانية في شن هجوم مضاد في زابوروجيه

00:00 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 00:04 GMT 19.05.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورعمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
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حصري
أعلن أفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أنه تم اتخاذ إجراءات في منطقة زابوروجيه لتقليل فرص الجيش الأوكراني في الاستجابة الناجحة والمضادة.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك"، "تتناقص فرص نجاح الاستجابة المضادة الأوكرانية يومًا بعد يوم. والسبب في ذلك هو توجيه ضربات وقائية مكثفة لمواقع مقاتلي زيلينسكي وتعزيز خط دفاعنا المتموج".
تضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
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وأضاف روغوف أن القوات العسكرية الروسية تشن ضربات مكثفة شاملة على مواقع القوات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة. وتشمل القصف المدفعي والطائرات والطائرات بدون طيار لضرب نقاط التماس والمراكز القيادية للعدو ومواقع التموضع والمستودعات التي تحتوي على الأسلحة والذخائر والوقود والزيوت والمواد البترولية.
يشار إلى أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت جزءًا من روسيا الاتحادية بناءً على نتائج استفتاء أجري في سبتمبر/أيلول 2022، والذي لا تعترف به كييف ويستمر في قصف الأراضي.
وحتى الآن، تسيطر روسيا على أكثر من 70٪ من مقاطعة زابوروجيه، وتظل مدينة زابوروجيه، العاصمة السابقة للمنطقة، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس/آذار 2023، أصبحت ميليتوبول عاصمة مؤقتة للمنطقة.
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