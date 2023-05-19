https://sputnikarabic.ae/20230519/روغوف-تقليص-فرص-القوات-الأوكرانية-في-شن-هجوم-مضاد-في-زابوروجيه-1077197142.html
روغوف: تقليص فرص القوات الأوكرانية في شن هجوم مضاد في زابوروجيه
روغوف: تقليص فرص القوات الأوكرانية في شن هجوم مضاد في زابوروجيه
أعلن أفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أنه تم اتخاذ إجراءات في منطقة زابوروجيه لتقليل فرص الجيش الأوكراني في... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T00:00+0000
2023-05-19T00:00+0000
2023-05-19T00:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
سلاح روسيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك"، "تتناقص فرص نجاح الاستجابة المضادة الأوكرانية يومًا بعد يوم. والسبب في ذلك هو توجيه ضربات وقائية مكثفة لمواقع مقاتلي زيلينسكي وتعزيز خط دفاعنا المتموج".وأضاف روغوف أن القوات العسكرية الروسية تشن ضربات مكثفة شاملة على مواقع القوات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة. وتشمل القصف المدفعي والطائرات والطائرات بدون طيار لضرب نقاط التماس والمراكز القيادية للعدو ومواقع التموضع والمستودعات التي تحتوي على الأسلحة والذخائر والوقود والزيوت والمواد البترولية.يشار إلى أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت جزءًا من روسيا الاتحادية بناءً على نتائج استفتاء أجري في سبتمبر/أيلول 2022، والذي لا تعترف به كييف ويستمر في قصف الأراضي.وحتى الآن، تسيطر روسيا على أكثر من 70٪ من مقاطعة زابوروجيه، وتظل مدينة زابوروجيه، العاصمة السابقة للمنطقة، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس/آذار 2023، أصبحت ميليتوبول عاصمة مؤقتة للمنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230514/الجيش-الروسي-يدمر-نقطتي-انتشار-أوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1077004155.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الأوكرانية, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
القوات الأوكرانية, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روغوف: تقليص فرص القوات الأوكرانية في شن هجوم مضاد في زابوروجيه
00:00 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 00:04 GMT 19.05.2023) تابعنا عبر
حصري
أعلن أفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أنه تم اتخاذ إجراءات في منطقة زابوروجيه لتقليل فرص الجيش الأوكراني في الاستجابة الناجحة والمضادة.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك
"، "تتناقص فرص نجاح الاستجابة المضادة الأوكرانية يومًا بعد يوم. والسبب في ذلك هو توجيه ضربات وقائية مكثفة لمواقع مقاتلي زيلينسكي وتعزيز خط دفاعنا المتموج".
وأضاف روغوف أن القوات العسكرية الروسية تشن ضربات مكثفة شاملة على مواقع القوات الأوكرانية
في الأسابيع الأخيرة. وتشمل القصف المدفعي والطائرات والطائرات بدون طيار لضرب نقاط التماس والمراكز القيادية للعدو ومواقع التموضع والمستودعات التي تحتوي على الأسلحة والذخائر والوقود والزيوت والمواد البترولية.
يشار إلى أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت جزءًا من روسيا الاتحادية بناءً على نتائج استفتاء أجري في سبتمبر/أيلول 2022، والذي لا تعترف به كييف ويستمر في قصف الأراضي.
وحتى الآن، تسيطر روسيا على أكثر من 70٪ من مقاطعة زابوروجيه، وتظل مدينة زابوروجيه، العاصمة السابقة للمنطقة، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس/آذار 2023، أصبحت ميليتوبول عاصمة مؤقتة للمنطقة.