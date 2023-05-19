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https://sputnikarabic.ae/20230519/مركز-المصالحة-مسلحون-حاولوا-الاعتداء-على-القوات-السورية-وفروا-إلى-مناطق-التحالف-1077235263.html
مركز المصالحة: مسلحون حاولوا الاعتداء على القوات السورية وفروا إلى مناطق "التحالف"
مركز المصالحة: مسلحون حاولوا الاعتداء على القوات السورية وفروا إلى مناطق "التحالف"
أفاد العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا أن محاولة أخرى للهجوم الإرهابي ضد قوات الأمن في سوريا تم تسجيلها في منطقة... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T20:07+0000
2023-05-19T20:07+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وقال غورينوف في إفادة صحفية اليوم الجمعة: "في منطقة التنف الخاضعة لسيطرة ما يسمى بـ" التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب "، تم إحباط محاولة أخرى لارتكاب عمل إرهابي ضد القوات الحكومية في المنطقة الإدارية الخاصة".وأضاف غورينوف: "ويُذكر أنه في الساعة 23:30 (بتوقيت موسكو) في 18 مايو/ أيار، اكتشف جنود معقل لواء الدبابات 134 التابع للقوات المسلحة السورية في المنطقة الواقعة غرب جبل تل الطويد مجموعة من المسلحين في ثلاث سيارات بيك أب".وتابع غورينوف أن "هذا الحادث يظهر مرة أخرى عجز التحالف عن السيطرة على منطقة التنف والوفاء بالتزاماته بقمع الأعمال الإرهابية من قبل الجماعات الإرهابية الجهادية المتطرفة التي لها وجود في جنوب سوريا".
https://sputnikarabic.ae/20230505/مركز-المصالحة-طيران-التحالف-بدأ-بتفعيل-أنظمة-توجيه-السلاح-على-الطائرات-الروسية-في-سوريا-1076711332.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, روسيا

مركز المصالحة: مسلحون حاولوا الاعتداء على القوات السورية وفروا إلى مناطق "التحالف"

20:07 GMT 19.05.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورطائرتا "تو-22" في مطار قاعدة حميميم
طائرتا تو-22 في مطار قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفاد العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا أن محاولة أخرى للهجوم الإرهابي ضد قوات الأمن في سوريا تم تسجيلها في منطقة التنف السورية.
وقال غورينوف في إفادة صحفية اليوم الجمعة: "في منطقة التنف الخاضعة لسيطرة ما يسمى بـ" التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب "، تم إحباط محاولة أخرى لارتكاب عمل إرهابي ضد القوات الحكومية في المنطقة الإدارية الخاصة".
وأضاف غورينوف: "ويُذكر أنه في الساعة 23:30 (بتوقيت موسكو) في 18 مايو/ أيار، اكتشف جنود معقل لواء الدبابات 134 التابع للقوات المسلحة السورية في المنطقة الواقعة غرب جبل تل الطويد مجموعة من المسلحين في ثلاث سيارات بيك أب".
الطيران الروسي سو-30 وتو-160 في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
مركز المصالحة: طيران التحالف بدأ بتفعيل أنظمة توجيه السلاح على الطائرات الروسية في سوريا
5 مايو, 19:51 GMT
حاولت السيارات التسلل من منطقة الطويد وبعد إطلاق النار من قبل القوات الحكومية، هربت المجموعة إلى المنطقة التي يسيطر عليها "التحالف" في وادي سلوبي.
وتابع غورينوف أن "هذا الحادث يظهر مرة أخرى عجز التحالف عن السيطرة على منطقة التنف والوفاء بالتزاماته بقمع الأعمال الإرهابية من قبل الجماعات الإرهابية الجهادية المتطرفة التي لها وجود في جنوب سوريا".
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