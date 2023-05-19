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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230519/نونا-إس-تضرب-مواقع-المسلحين-الأوكرانيين-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-فيديو-1077200875.html
"نونا-إس" تضرب مواقع المسلحين الأوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
"نونا-إس" تضرب مواقع المسلحين الأوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا يظهر كيف تضرب وحدات مدفعية من القوات المحمولة جوا القوى البشرية والمعدات التابعة لمسلحين أوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T06:33+0000
2023-05-19T06:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تعمل أطقم المدافع ذاتية الدفع عيار 120 ملم 2إس9 "نونا-إس" التابعة للقوات المحمولة جوا كل يوم في مواقع العدو.قامت المدافع ذاتية الدفع بمناورة تكتيكية على مواقع إطلاق النار للأوكرانيين، وبعد التصويب على الإحداثيات المحددة، يطلق طاقم المدفعية النار من مواقع مفتوحة على وحدات المسلحين، ويقوم الكشافة بتوجيه النار وتصحيحها بمساعدة الطائرات المسيرة.قال قائد المدفع الملقب بـ"أورال": "نحن نقوم بمهمة تدمير معقل العدو على الجانب الآخر من نهر الدنيبر".
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رصد عسكري
رصد عسكري

"نونا-إس" تضرب مواقع المسلحين الأوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو

06:33 GMT 19.05.2023
© Sputnik . Oleg Smyslov /  / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية ذاتية الدفع "نونا-إس"، مناورات تكتيكية، قوات الإنزال، في منطقة كوستروما، روسيا
مدفعية ذاتية الدفع نونا-إس، مناورات تكتيكية، قوات الإنزال، في منطقة كوستروما، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Sputnik . Oleg Smyslov /
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عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا يظهر كيف تضرب وحدات مدفعية من القوات المحمولة جوا القوى البشرية والمعدات التابعة لمسلحين أوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
تعمل أطقم المدافع ذاتية الدفع عيار 120 ملم 2إس9 "نونا-إس" التابعة للقوات المحمولة جوا كل يوم في مواقع العدو.
قامت المدافع ذاتية الدفع بمناورة تكتيكية على مواقع إطلاق النار للأوكرانيين، وبعد التصويب على الإحداثيات المحددة، يطلق طاقم المدفعية النار من مواقع مفتوحة على وحدات المسلحين، ويقوم الكشافة بتوجيه النار وتصحيحها بمساعدة الطائرات المسيرة.
قال قائد المدفع الملقب بـ"أورال": "نحن نقوم بمهمة تدمير معقل العدو على الجانب الآخر من نهر الدنيبر".
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