https://sputnikarabic.ae/20230520/إصابة-صياد-فلسطيني-وفقدان-آخر-إثر-تصادم-مع-زورق-للجيش-المصري-1077245292.html
إصابة صياد فلسطيني وفقدان آخر إثر تصادم مع زورق للجيش المصري
إصابة صياد فلسطيني وفقدان آخر إثر تصادم مع زورق للجيش المصري
أصيب صياد فلسطيني، صباح اليوم السبت، وفُقدت آثار صياد آخر في بحر رفح جنوب قطاع غزة جراء اصطدام زورق تابع للجيش المصري بمركب الصيادين الفلسطينيين. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T09:14+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقال نقيب الصيادين نزار عياش في بيان وصل لـ"سبوتنيك": "أصيب صياد فلسطيني وفقد آخر بعد حادث تصادم وقع بين مركب صيد فلسطيني وزورق تابع للجيش المصري في بحر جنوب قطاع غزة".وأضاف: "نقل الصياد المصاب للمشفى لتلقي العلاج فيما تجري عمليات البحث عن الصياد الثاني".وحسب تقارير محلية، يعمل في مهنة الصيد في غزة، نحو 4 آلاف صياد فلسطيني في ظل حصار إسرائيلي مشدد، حيث تحظر البحرية الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين الإبحار مسافات طويلة في عرض بحر غزة.يشار إلى أن البحرية الإسرائيلية، تقوم بشكل متكرر باحتجاز واعتقال صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ قطاع غزة، بدعاوى تجاوز النطاق المخصص للصيد.وكانت إسرائيل قد قلصت، في 2021، مساحة الصيد البحري في قطاع غزة، كإجراء عقابي؛ ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ من القطاع باتجاه أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20210730/نقيب-الصيادين-في-غزة-12-ميلا-بحريا-غير-كافية-وإسرائيل-تمنع-دخول-مستلزمات-الصيد--1049709006.html
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أخبار فلسطين اليوم, مصر, الجيش المصري, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, مصر, الجيش المصري, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
إصابة صياد فلسطيني وفقدان آخر إثر تصادم مع زورق للجيش المصري
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أصيب صياد فلسطيني، صباح اليوم السبت، وفُقدت آثار صياد آخر في بحر رفح جنوب قطاع غزة جراء اصطدام زورق تابع للجيش المصري بمركب الصيادين الفلسطينيين.
رام الله - سبوتنيك. وقال نقيب الصيادين نزار عياش في بيان وصل لـ"سبوتنيك
": "أصيب صياد فلسطيني وفقد آخر بعد حادث تصادم وقع بين مركب صيد فلسطيني وزورق تابع للجيش المصري في بحر جنوب قطاع غزة".
وأضاف: "نقل الصياد المصاب للمشفى لتلقي العلاج فيما تجري عمليات البحث عن الصياد الثاني".
وحسب تقارير محلية، يعمل في مهنة الصيد في غزة، نحو 4 آلاف صياد فلسطيني في ظل حصار إسرائيلي مشدد، حيث تحظر البحرية الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين الإبحار مسافات طويلة في عرض بحر غزة.
يشار إلى أن البحرية الإسرائيلية، تقوم بشكل متكرر باحتجاز واعتقال صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ قطاع غزة، بدعاوى تجاوز النطاق المخصص للصيد.
وكانت إسرائيل قد قلصت، في 2021، مساحة الصيد البحري في قطاع غزة
، كإجراء عقابي؛ ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ من القطاع باتجاه أراضيها.