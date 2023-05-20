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https://sputnikarabic.ae/20230520/الأتراك-في-الخارج-يدلون-بأصواتهم-في-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-صور-1077248038.html
الأتراك في الخارج يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية... صور
الأتراك في الخارج يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية... صور
توجه الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T10:28+0000
2023-05-20T10:28+0000
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وذكرت وكالة "الأناضول" أن الناخبين بدأوا بالتصويت في دول عدة بينها إسبانيا وأذربيجان وتركمانستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان.وفي 14 مايو/أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، الاثنين الماضي، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.تقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الأتراك في الخارج يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية... صور

10:28 GMT 20.05.2023
© Sputnik . Sertaç Kayar / بدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا
بدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© Sputnik . Sertaç Kayar /
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توجه الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن الناخبين بدأوا بالتصويت في دول عدة بينها إسبانيا وأذربيجان وتركمانستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان.
وفي 14 مايو/أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، الاثنين الماضي، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.
تقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.
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