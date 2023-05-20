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https://sputnikarabic.ae/20230520/الناخبون-الأتراك-في-لبنان-يدلون-بأصواتهم-في-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-1077260815.html
الناخبون الأتراك في لبنان يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
الناخبون الأتراك في لبنان يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
أدلى مواطنو الجالية التركية في لبنان بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، على أن تتواصل العملية الانتخابية لمدة ثلاثة أيام. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T19:39+0000
2023-05-20T19:39+0000
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وانطلقت العملية الانتخابية المخصصة للانتخابات التركية في لبنان في جولة الإعادة الثانية، اليوم السبت، داخل مبنى السفارة التركية قرب بيروت، حيث خصصت السفارة التركية ستة صناديق اقتراع للناخبين الأتراك الذين يبلغ عددهم 8350 ناخب.وتفتح صناديق الاقتراع كل يوم من الساعة الثامنة صباحًا لغاية العاشرة مساء بتوقيت بيروت.وتجرى الانتخابات بحضور ومشاركة مسؤولين من السفارة ومندوبين من الهيئة العليا للانتخابات التركية ومندوبين من الحزبين المتنافسين، حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري.وحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قرابة 95% من إجمالي أصوات الناخبين الأتراك في لبنان، فيما حصل مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو على نسبة 4% فقط من أصوات الناخبين.
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تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار تركيا اليوم
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار تركيا اليوم

الناخبون الأتراك في لبنان يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

19:39 GMT 20.05.2023
© Sputnik . Zahra Al Amirالناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية/صور
الناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية/صور - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© Sputnik . Zahra Al Amir
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أدلى مواطنو الجالية التركية في لبنان بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، على أن تتواصل العملية الانتخابية لمدة ثلاثة أيام.
وانطلقت العملية الانتخابية المخصصة للانتخابات التركية في لبنان في جولة الإعادة الثانية، اليوم السبت، داخل مبنى السفارة التركية قرب بيروت، حيث خصصت السفارة التركية ستة صناديق اقتراع للناخبين الأتراك الذين يبلغ عددهم 8350 ناخب.
وتفتح صناديق الاقتراع كل يوم من الساعة الثامنة صباحًا لغاية العاشرة مساء بتوقيت بيروت.
© Sputnik . Zahra Al Amirالناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية/صور
الناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية/صور - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
الناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية/صور
© Sputnik . Zahra Al Amir

ويبلغ عدد الناخبين الأتراك في لبنان 8350 ناخبًا من أصل ما يقارب 23000، وهو عدد الجالية التركية في لبنان.

وتجرى الانتخابات بحضور ومشاركة مسؤولين من السفارة ومندوبين من الهيئة العليا للانتخابات التركية ومندوبين من الحزبين المتنافسين، حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات التركية في لبنان بلغ عدد الناخبين 2952 ناخبا، بما نسبته 35% من إجمالي الناخبين.

© Sputnik . Zahra Al Amirالناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية/صور
الناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية/صور - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
الناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية/صور
© Sputnik . Zahra Al Amir
وحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قرابة 95% من إجمالي أصوات الناخبين الأتراك في لبنان، فيما حصل مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو على نسبة 4% فقط من أصوات الناخبين.
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