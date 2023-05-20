الناخبون الأتراك في لبنان يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
© Sputnik . Zahra Al Amirالناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية/صور
© Sputnik . Zahra Al Amir
أدلى مواطنو الجالية التركية في لبنان بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، على أن تتواصل العملية الانتخابية لمدة ثلاثة أيام.
وانطلقت العملية الانتخابية المخصصة للانتخابات التركية في لبنان في جولة الإعادة الثانية، اليوم السبت، داخل مبنى السفارة التركية قرب بيروت، حيث خصصت السفارة التركية ستة صناديق اقتراع للناخبين الأتراك الذين يبلغ عددهم 8350 ناخب.
وتفتح صناديق الاقتراع كل يوم من الساعة الثامنة صباحًا لغاية العاشرة مساء بتوقيت بيروت.
© Sputnik . Zahra Al Amirالناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية/صور
الناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية/صور
© Sputnik . Zahra Al Amir
ويبلغ عدد الناخبين الأتراك في لبنان 8350 ناخبًا من أصل ما يقارب 23000، وهو عدد الجالية التركية في لبنان.
وتجرى الانتخابات بحضور ومشاركة مسؤولين من السفارة ومندوبين من الهيئة العليا للانتخابات التركية ومندوبين من الحزبين المتنافسين، حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري.
وفي الجولة الأولى من الانتخابات التركية في لبنان بلغ عدد الناخبين 2952 ناخبا، بما نسبته 35% من إجمالي الناخبين.
© Sputnik . Zahra Al Amirالناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية/صور
الناخبون الأتراك يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية/صور
© Sputnik . Zahra Al Amir
وحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قرابة 95% من إجمالي أصوات الناخبين الأتراك في لبنان، فيما حصل مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو على نسبة 4% فقط من أصوات الناخبين.