https://sputnikarabic.ae/20230520/بايدن-أعتقد-أن-البيت-الأبيض-سيكون-قادرا-على-تجنب-التخلف-عن-سداد-الديون-1077256143.html

بايدن: أعتقد أن البيت الأبيض سيكون قادرا على تجنب التخلف عن سداد الديون

بايدن: أعتقد أن البيت الأبيض سيكون قادرا على تجنب التخلف عن سداد الديون

كانت المحادثات لتجنب التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة على حافة الهاوية، اليوم السبت، حيث حذر الرئيس جو بايدن من أنه لن يقبل مطالب الجمهوريين "المتطرفة"... 20.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-20T15:07+0000

2023-05-20T15:07+0000

2023-05-20T15:07+0000

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وقال بايدن للصحفيين، في قمة مجموعة السبع، في هيروشيما في اليابان: "ما زلت أعتقد أننا سنكون قادرين على تجنب التخلف عن السداد وسنقوم بعمل لائق".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حذرت من أن أموال الحكومة قد تنفد في وقت مبكر من الأول من يونيو/ حزيران، ما أدى إلى اضطراب اقتصادي هائل.يطالب الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، بتخفيضات حادة في الميزانية كثمن للسماح بتمديد سلطة الاقتراض الحكومية. ويسعى البيت الأبيض لتقليص مطالب الجمهوريين، بينما يجادل بأن زيادة سقف الديون السنوية يتم استخدامها كسلاح لتحقيق مكاسب سياسية.وأمس الجمعة، تلقت الآمال في التوصل إلى تسوية ضربة موجعة عندما انسحب الجمهوريون من المفاوضات.ومع ذلك، استؤنفت المحادثات بعد ساعات، ما دفع السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إلى القول "نحن بالفعل متفائلون".وقال مدير الاتصالات في إدارة بايدن، بن لابولت: "الجمهوريون يأخذون الاقتصاد رهينة ويدفعوننا إلى حافة التخلف عن السداد، الأمر الذي قد يكلف ملايين الوظائف ويدفع البلاد إلى الركود بعد عامين من النمو المطرد في الوظائف والأجور".وقال لابولت إنه في حين أن بايدن لن يقبل السياسات الجمهورية "المتطرفة"، فإنه "لا يزال هناك طريق للمضي قدما للتوصل إلى اتفاق معقول من الحزبين، إذا عاد الجمهوريون إلى الطاولة للتفاوض بحسن نية".الضرائب والإنفاقتطلب الإدارة الأمريكية مزيدًا من الاقتراض لمجرد تلبية النفقات التي تم دفعها بالفعل، ما يعني أن رفض الجمهوريين رفع سقف الديون سيجعل واشنطن غير قادرة على دفع فواتيرها، والذي يؤدي إلى مجموعة من الصدمات الاقتصادية.يجادل الجمهوريون بأن الدين القومي الأمريكي، الذي يزيد عن 31 تريليون دولار، مرتفع للغاية ولا يمكن قبوله وأنه يجب أن يكون هناك اتفاق على جعل الدفاتر أكثر توازنًا، بدلًا من مجرد الإذن بعلاوة دين أعلى.يقول الديمقراطيون إنهم على استعداد لمناقشة الميزانية ولكن يجب أولًا رفع سقف الديون دون شروط، حتى يمكن سداد الفواتير الحالية والحفاظ على المصداقية المالية للولايات المتحدة.قال رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، الذي ألغى المحادثات لفترة وجيزة، أمس الجمعة: "علينا أن نتوقف قليلاً، لأننا لا يمكننا إنفاق المزيد من الأموال العام المقبل".لكن فريق بايدن يقول إن مجموعة تخفيضات الإنفاق االمؤلفة من الجمهوريين تغذيها أجندة الجناح اليميني المتشدد، الذي يهيمن بشكل متزايد في الحزب.في بيانه، قال لابولت إن تخفيضات الميزانية التي يطالب بها الجمهوريون ستؤدي إلى فقدان الوظائف على نطاق واسع وإضعاف شبكات الأمان الاجتماعي، مع تمديد الإعفاءات الضريبية للأثرياء.الاقتراح المضاد من البيت الأبيض هو زيادة الضرائب على الأثرياء لتحسين الإيرادات، وقبول المزيد من التخفيضات المحدودة في الإنفاق.في تصريحاته للصحفيين، أعرب بايدن عن استعداده للتحلي بالصبر، وقال: "إنها مفاوضات. تسير على مراحل". ولدى سؤاله عما إذا كان قلقًا، أجاب: "لا على الإطلاق".ويغادر الرئيس الأمريكي اليابان متوجهًا إلى واشنطن، يوم غد الأحد، ويقطع رحلة كان من المقرر أن تقله إلى بابوا غينيا الجديدة وأستراليا، الأسبوع المقبل.

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