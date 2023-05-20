https://sputnikarabic.ae/20230520/بينهم-قيادي-يشتهر-بدمويته-مقتل-4-مسلحين-يستقلون-عربة-أمريكية-شرقي-سوريا-1077255301.html
بينهم قيادي يشتهر بدمويته... مقتل 4 مسلحين يستقلون عربة أمريكية شرقي سوريا
بينهم قيادي يشتهر بدمويته... مقتل 4 مسلحين يستقلون عربة أمريكية شرقي سوريا
قُتل 4 مسلحين موالين للجيش الأمريكي، بينهم قيادي بارز "مسؤول منطقة"، وذلك إثر هجوم بعبوة ناسفة استهدف عربة مدرعة "بانزيرا" أمريكية الصنع، على أحد طرقات ريف دير... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T14:35+0000
2023-05-20T14:35+0000
2023-05-20T14:35+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، اليوم السبت، أن انفجارا ضخما ضرب عربة عسكرية "بانزيرا"، وأدى إلى مقتل أربعة مسلحين من قوات "قسد" الموالين لقوات الاحتلال الأمريكي، بينهم قائد ما يسمى "قائد ساحة الكسرة"، في ريف دير الزور الغربي.وبين المصدر أن "العبوة انفجرت أثناء مرور العربة العسكرية الأمريكية بعد ظهر اليوم، ما أسفر عن مقتل جميع من فيها".كما أشار المصدر إلى "قيام قوات "ميليشيا" قسد، وبمساندة من الطيران الحربي الأمريكي، بإغلاق كافة الطرق الرئيسية في ريف دير الزور الغربي، مع فرض إجراءات أمنية مشددة على حواجزها استعدادا لحملة أمنية في المنطقة بحثا عن الفاعلين".وهذه هي المرة الثانية خلال الشهر الجاري، التي تستهدف فيها العبوات الناسفة العربات العسكرية والدوريات التابعة لمليشيا "قسد" في محافظة دير الزور، إذ سبق وأن تم خلال الأيام القليلة الماضية، استهداف عربة عسكرية في بلدة "الباغوز"، وقتل جميع من فيها أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20230519/أبو-الغيط-عودة-سوريا-بداية-لانخراط-عربي-أكبر-في-حل-الأزمة-السورية-1077232061.html
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
بينهم قيادي يشتهر بدمويته... مقتل 4 مسلحين يستقلون عربة أمريكية شرقي سوريا
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قُتل 4 مسلحين موالين للجيش الأمريكي، بينهم قيادي بارز "مسؤول منطقة"، وذلك إثر هجوم بعبوة ناسفة استهدف عربة مدرعة "بانزيرا" أمريكية الصنع، على أحد طرقات ريف دير الزور الغربي، شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، اليوم السبت، أن انفجارا ضخما ضرب عربة عسكرية "بانزيرا"، وأدى إلى مقتل أربعة مسلحين من قوات "قسد" الموالين لقوات الاحتلال الأمريكي، بينهم قائد ما يسمى "قائد ساحة الكسرة"، في ريف دير الزور الغربي.
وأكد مصدر محلي لمراسل "سبوتنيك"، أن استهداف الـ "بانزيرا" تم أثناء مرورها على طريق (بادية أبو خشب)، قرب أحد المعسكرات التي يشغلها مسلحو قوات "مليشيا قسد" الموالين للجيش الأمريكي، حيث تم زرع عبوة ناسفة من قبل مجهولين.
وبين المصدر أن "العبوة انفجرت أثناء مرور العربة العسكرية الأمريكية بعد ظهر اليوم، ما أسفر عن مقتل جميع من فيها".
وكشف المصدر أن الانفجار كان يستهدف القيادي الملقب بـ (كريبوز) المعروف بدمويته وجرائمه ضد أبناء العشائر العربية، الذين يتهمونه بالوقوف وراء حملات الاعتقال وتصفية العشرات من أبنائهم في بلدات الريف الغربي، الذي يقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي.
كما أشار المصدر إلى "قيام قوات "ميليشيا" قسد، وبمساندة من الطيران الحربي الأمريكي
، بإغلاق كافة الطرق الرئيسية في ريف دير الزور الغربي، مع فرض إجراءات أمنية مشددة على حواجزها استعدادا لحملة أمنية في المنطقة بحثا عن الفاعلين".
وهذه هي المرة الثانية خلال الشهر الجاري، التي تستهدف فيها العبوات الناسفة العربات العسكرية والدوريات التابعة لمليشيا "قسد" في محافظة دير الزور، إذ سبق وأن تم خلال الأيام القليلة الماضية، استهداف عربة عسكرية في بلدة "الباغوز"، وقتل جميع من فيها أيضا.