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الرئاسة الفلسطينية: دخول بن غفير للأقصى كاللصوص لن يغير الواقع
الرئاسة الفلسطينية: دخول بن غفير للأقصى كاللصوص لن يغير الواقع
حذرت الرئاسة الفلسطينية من تداعيات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، لساحات المسجد الأقصى المبارك. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T07:57+0000
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال المسؤول الفلسطيني إن "محاولات بن غفير وأمثاله من المتطرفين لتغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى مدانة ومرفوضة وستبوء بالفشل، وإن شعبنا الفلسطيني سيكون لها بالمرصاد".وأضاف أبور ردينة أن دخوله "في ساعة مبكرة مثل اللصوص إلى ساحة المسجد الاقصى لن يغير من الواقع ولن يفرض سيادة إسرائيلية عليه".ووصف ما جرى اليوم بأنه خطير ويستدعي التدخل من المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة التي تطالب بالحفاظ على الوضع القائم في القدس.ودعا أبو ردينة إلى تحرك فوري، لافتا إلى أن المساس بالمسجد الاقصى "يعد لعب بالنار وسيدفع المنطقة لحرب دينية لا تحمد عقباها، ستطال الجميع".
https://sputnikarabic.ae/20230519/السعودية-تدين-اقتحام-المسجد-الأقصى-من-قبل-عضو-بالحكومة-الإسرائيلية-وآخرين-من-الكنيست-1077200349.html
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الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الرئاسة الفلسطينية: دخول بن غفير للأقصى كاللصوص لن يغير الواقع
07:57 GMT 21.05.2023 (تم التحديث: 08:37 GMT 21.05.2023) تابعنا عبر
حذرت الرئاسة الفلسطينية من تداعيات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، لساحات المسجد الأقصى المبارك.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال المسؤول الفلسطيني إن "محاولات بن غفير وأمثاله من المتطرفين لتغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى مدانة ومرفوضة وستبوء بالفشل، وإن شعبنا الفلسطيني سيكون لها بالمرصاد".
وأضاف أبور ردينة أن دخوله "في ساعة مبكرة مثل اللصوص إلى ساحة المسجد الاقصى
لن يغير من الواقع ولن يفرض سيادة إسرائيلية عليه".
ووصف ما جرى اليوم بأنه خطير ويستدعي التدخل من المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة التي تطالب بالحفاظ على الوضع القائم في القدس.
ودعا أبو ردينة إلى تحرك فوري، لافتا إلى أن المساس بالمسجد الاقصى "يعد لعب بالنار وسيدفع المنطقة لحرب دينية لا تحمد عقباها، ستطال الجميع".