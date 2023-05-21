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تجدد ثوران بركان إتنا الإيطالي... فيديو
تجدد ثوران بركان إتنا الإيطالي... فيديو
عاود بركان إتنا الإيطالي، والذي يعد الأكثر نشاطا في أوروبا، الثوران مجددا، اليوم الأحد، ما أسفر عن إطلاق رماد على مدينة كاتانيا، أكبر مدينة في شرق صقلية. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T20:37+0000
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وقال موقع "كاتانيا توداي"، إن السلطات الإيطالية قررت تعليق الرحلات الجوية في مطار كاتانيا في أعقاب ثورة بركان إتنا، حيث أكد المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، أن الغطاء السحابي كان يعيق مناظر الثوران، والذي غالبا ما يقدم عرضا مذهلا للحمم البركانية المشتعلة أثناء عدم حدوث البركان.وأضاف المعهد أن الرماد البركاني سقط على كاتانيا وبلدة واحدة على الأقل على منحدرات جبل إتنا المأهولة، فيما أعلن مطار كاتانيا أنه تم تعليق عمليات الطيران مؤقتا بسبب الرماد.يأتي ذلك في ظل إعلان المعهد عن رصد أدلة على تصاعد الاهتزازات في الأيام الأخيرة، كما سمع سكان بلدتي أدرانو وبيانكافيلا دوي انفجار صاخب من البركان، اليوم الأحد.يذكر أن الحماية المدنية الوطنية الإيطالية أشارت في وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أنه في ضوء زيادة النشاط البركاني، يمكن أن تحدث تغيرات مفاجئة في نشاط إتنا.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا, منوعات, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا, منوعات, الأخبار

تجدد ثوران بركان إتنا الإيطالي... فيديو

20:37 GMT 21.05.2023
© AP Photo / Salvatore Allegraثوران بركان إتنا من جديد، إيطاليا 10 فبراير 2022
ثوران بركان إتنا من جديد، إيطاليا 10 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Salvatore Allegra
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عاود بركان إتنا الإيطالي، والذي يعد الأكثر نشاطا في أوروبا، الثوران مجددا، اليوم الأحد، ما أسفر عن إطلاق رماد على مدينة كاتانيا، أكبر مدينة في شرق صقلية.
وقال موقع "كاتانيا توداي"، إن السلطات الإيطالية قررت تعليق الرحلات الجوية في مطار كاتانيا في أعقاب ثورة بركان إتنا، حيث أكد المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، أن الغطاء السحابي كان يعيق مناظر الثوران، والذي غالبا ما يقدم عرضا مذهلا للحمم البركانية المشتعلة أثناء عدم حدوث البركان.
وأضاف المعهد أن الرماد البركاني سقط على كاتانيا وبلدة واحدة على الأقل على منحدرات جبل إتنا المأهولة، فيما أعلن مطار كاتانيا أنه تم تعليق عمليات الطيران مؤقتا بسبب الرماد.
يأتي ذلك في ظل إعلان المعهد عن رصد أدلة على تصاعد الاهتزازات في الأيام الأخيرة، كما سمع سكان بلدتي أدرانو وبيانكافيلا دوي انفجار صاخب من البركان، اليوم الأحد.
يذكر أن الحماية المدنية الوطنية الإيطالية أشارت في وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أنه في ضوء زيادة النشاط البركاني، يمكن أن تحدث تغيرات مفاجئة في نشاط إتنا.
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