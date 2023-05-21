عربي
https://sputnikarabic.ae/20230521/تركيا-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-ممارسات-مستفزة-وفاشية-1077275413.html
تركيا: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ممارسات "مستفزة وفاشية"‏
تركيا: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ممارسات "مستفزة وفاشية"‏
قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، إنها تدين بشدة اقتحام وزير الأمن القومي ‏الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى برفقة قوات الأمن الإسرائيلية،... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T11:29+0000
2023-05-21T11:29+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
العالم العربي
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101581/30/1015813090_0:0:3667:2063_1920x0_80_0_0_035ac97e7b8e7f747946a0bd278b70c2.jpg
وأضافت في بيان لها: "ليس من المقبول بأي حال من الأحوال، أن يتحدى أعضاء الحكومة الإسرائيلية الوضع التاريخي للحرم الشريف، وأن ينخرطوا في أعمال استفزازية وفاشية".وتابعت وزارة الخارجبة التركية: "مرة أخرى، ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لأي عمل استفزازي ينتهك الوضع التاريخي للحرم الشريف على أساس القانون الدولي، والتصرف بمسؤولية".واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم، باحة المسجد الأقصى، حيث أدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.وظهر بن غفير وهو يتجول في باحة المسجد الأقصى، ممسكا بهاتفه، وسط حراسة أمنية مشددة.وسبق أن اقتحم بن غفير باحة المسجد الأقصى في يناير/كانون الثاني الماضي، مع حراسة مشددة، وهو ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.وقبل أسابيع، قرر حزب "العظمة اليهودية" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مقاطعة اجتماعات الحكومة والكنيست، احتجاجا على ما قال إنه رد فعل "ضعيف" تجاه الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية على إسرائيل، ودعا إلى القيام بعملية عسكرية ضخمة في الضفة الغربية.في المقابل، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، محكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق بن غفير، في ضوء دعواته التحريضية ضد الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230521/حماس-اقتحام-بن-غفير-للأقصى-يؤكد-عمق-الخطر-المحدق-بالمسجد-في-ظل-الحكومة-الصهيونية-الفاشية-1077268607.html
https://sputnikarabic.ae/20230521/الرئاسة-الفلسطينية-دخول-بن-غفير-للأقصى-كاللصوص-لن-يغير-الواقع-1077268019.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101581/30/1015813090_569:0:3410:2131_1920x0_80_0_0_3d8959b2151ee4589e30621b1ff60394.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

تركيا: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ممارسات "مستفزة وفاشية"‏

11:29 GMT 21.05.2023
© AFP 2023 / Sheimo Ugluمبنى الوزارة الخارجية التركية
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
مبنى الوزارة الخارجية التركية
© AFP 2023 / Sheimo Uglu
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، إنها تدين بشدة اقتحام وزير الأمن القومي ‏الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى برفقة قوات الأمن الإسرائيلية، مؤكدة ‏أنه انتهاك واضح للقانون الدولي.‏
وأضافت في بيان لها: "ليس من المقبول بأي حال من الأحوال، أن يتحدى أعضاء الحكومة الإسرائيلية الوضع التاريخي للحرم الشريف، وأن ينخرطوا في أعمال استفزازية وفاشية".
وتابعت وزارة الخارجبة التركية: "مرة أخرى، ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لأي عمل استفزازي ينتهك الوضع التاريخي للحرم الشريف على أساس القانون الدولي، والتصرف بمسؤولية".
فلسطينيون يحضرون احتفالات عيد الفطر عند قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، 21 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
"حماس": اقتحام بن غفير للأقصى يؤكد عمق الخطر المحدق بالمسجد في ظل الحكومة الصهيونية الفاشية
08:36 GMT
واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم، باحة المسجد الأقصى، حيث أدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.
وظهر بن غفير وهو يتجول في باحة المسجد الأقصى، ممسكا بهاتفه، وسط حراسة أمنية مشددة.
وسبق أن اقتحم بن غفير باحة المسجد الأقصى في يناير/كانون الثاني الماضي، مع حراسة مشددة، وهو ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
الرئاسة الفلسطينية: دخول بن غفير للأقصى كاللصوص لن يغير الواقع
07:57 GMT
وقبل أسابيع، قرر حزب "العظمة اليهودية" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مقاطعة اجتماعات الحكومة والكنيست، احتجاجا على ما قال إنه رد فعل "ضعيف" تجاه الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية على إسرائيل، ودعا إلى القيام بعملية عسكرية ضخمة في الضفة الغربية.
في المقابل، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، محكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق بن غفير، في ضوء دعواته التحريضية ضد الفلسطينيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:55 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:08 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدة19 مايو, 12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مايو, 12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала