https://sputnikarabic.ae/20230521/تركيا-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-ممارسات-مستفزة-وفاشية-1077275413.html
تركيا: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ممارسات "مستفزة وفاشية"
تركيا: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ممارسات "مستفزة وفاشية"
قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، إنها تدين بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى برفقة قوات الأمن الإسرائيلية،... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T11:29+0000
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وأضافت في بيان لها: "ليس من المقبول بأي حال من الأحوال، أن يتحدى أعضاء الحكومة الإسرائيلية الوضع التاريخي للحرم الشريف، وأن ينخرطوا في أعمال استفزازية وفاشية".وتابعت وزارة الخارجبة التركية: "مرة أخرى، ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لأي عمل استفزازي ينتهك الوضع التاريخي للحرم الشريف على أساس القانون الدولي، والتصرف بمسؤولية".واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم، باحة المسجد الأقصى، حيث أدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.وظهر بن غفير وهو يتجول في باحة المسجد الأقصى، ممسكا بهاتفه، وسط حراسة أمنية مشددة.وسبق أن اقتحم بن غفير باحة المسجد الأقصى في يناير/كانون الثاني الماضي، مع حراسة مشددة، وهو ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.وقبل أسابيع، قرر حزب "العظمة اليهودية" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مقاطعة اجتماعات الحكومة والكنيست، احتجاجا على ما قال إنه رد فعل "ضعيف" تجاه الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية على إسرائيل، ودعا إلى القيام بعملية عسكرية ضخمة في الضفة الغربية.في المقابل، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، محكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق بن غفير، في ضوء دعواته التحريضية ضد الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230521/حماس-اقتحام-بن-غفير-للأقصى-يؤكد-عمق-الخطر-المحدق-بالمسجد-في-ظل-الحكومة-الصهيونية-الفاشية-1077268607.html
https://sputnikarabic.ae/20230521/الرئاسة-الفلسطينية-دخول-بن-غفير-للأقصى-كاللصوص-لن-يغير-الواقع-1077268019.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
تركيا: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ممارسات "مستفزة وفاشية"
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قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، إنها تدين بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى برفقة قوات الأمن الإسرائيلية، مؤكدة أنه انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأضافت في بيان
لها: "ليس من المقبول بأي حال من الأحوال، أن يتحدى أعضاء الحكومة الإسرائيلية الوضع التاريخي للحرم الشريف، وأن ينخرطوا في أعمال استفزازية وفاشية".
وتابعت وزارة الخارجبة التركية: "مرة أخرى، ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لأي عمل استفزازي ينتهك الوضع التاريخي للحرم الشريف على أساس القانون الدولي، والتصرف بمسؤولية".
واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم، باحة المسجد الأقصى، حيث أدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.
وظهر بن غفير وهو يتجول في باحة المسجد الأقصى
، ممسكا بهاتفه، وسط حراسة أمنية مشددة.
وسبق أن اقتحم بن غفير باحة المسجد الأقصى في يناير/كانون الثاني الماضي، مع حراسة مشددة، وهو ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.
وقبل أسابيع، قرر حزب "العظمة اليهودية" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مقاطعة اجتماعات الحكومة والكنيست، احتجاجا على ما قال إنه رد فعل "ضعيف" تجاه الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية على إسرائيل، ودعا إلى القيام بعملية عسكرية ضخمة في الضفة الغربية.
في المقابل، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، محكمة الجنائية الدولية
بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق بن غفير، في ضوء دعواته التحريضية ضد الفلسطينيين.