https://sputnikarabic.ae/20230521/تولبان-تدمر-احتياطيات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1077268496.html
"تولبان" تدمر احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
"تولبان" تدمر احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
دمرت أطقم مدافع الهاون ذاتية الحركة "تولبان" التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية وعطلت تناوب الوحدات خلال العملية العسكرية... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T08:14+0000
2023-05-21T08:14+0000
2023-05-21T08:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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أحبطت أطقم مدافع الهاون ذاتية الحركة من عيار 240 ملم من طراز "تولبان" التابعة المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة فاشلة لتناوب الأوكرانيين على أحد المحاور التكتيكية للعملية العسكرية الخاصة.ألحقت قذائف الهاون أضرارًا نارية على خط الدفاع الأمامي للقوات المسلحة الأوكرانية وأوقفت هجومًا مضادًا محتملًا.تم إطلاق النار على مسافة تزيد عن 15 كيلومترا على الإحداثيات التي أرسلها مشغلو الطائرات المسيرة. تم تدمير الاحتياطيات والعربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية بنيران سريعة ودقيقة، وتكبد العدو خسائر كبيرة.
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2023
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"تولبان" تدمر احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
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دمرت أطقم مدافع الهاون ذاتية الحركة "تولبان" التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية وعطلت تناوب الوحدات خلال العملية العسكرية الخاصة.
أحبطت أطقم مدافع الهاون ذاتية الحركة من عيار 240 ملم من طراز "تولبان" التابعة المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة فاشلة لتناوب الأوكرانيين على أحد المحاور التكتيكية للعملية العسكرية الخاصة.
ألحقت قذائف الهاون أضرارًا نارية على خط الدفاع الأمامي للقوات المسلحة الأوكرانية وأوقفت هجومًا مضادًا محتملًا.
تم إطلاق النار على مسافة تزيد عن 15 كيلومترا على الإحداثيات التي أرسلها مشغلو الطائرات المسيرة. تم تدمير الاحتياطيات والعربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية بنيران سريعة ودقيقة، وتكبد العدو خسائر كبيرة.