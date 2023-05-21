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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230521/تولبان-تدمر-احتياطيات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1077268496.html
"تولبان" تدمر احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
"تولبان" تدمر احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
دمرت أطقم مدافع الهاون ذاتية الحركة "تولبان" التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية وعطلت تناوب الوحدات خلال العملية العسكرية... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T08:14+0000
2023-05-21T08:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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أحبطت أطقم مدافع الهاون ذاتية الحركة من عيار 240 ملم من طراز "تولبان" التابعة المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة فاشلة لتناوب الأوكرانيين على أحد المحاور التكتيكية للعملية العسكرية الخاصة.ألحقت قذائف الهاون أضرارًا نارية على خط الدفاع الأمامي للقوات المسلحة الأوكرانية وأوقفت هجومًا مضادًا محتملًا.تم إطلاق النار على مسافة تزيد عن 15 كيلومترا على الإحداثيات التي أرسلها مشغلو الطائرات المسيرة. تم تدمير الاحتياطيات والعربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية بنيران سريعة ودقيقة، وتكبد العدو خسائر كبيرة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"تولبان" تدمر احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

08:14 GMT 21.05.2023
© Sputnik . Kirill Kallinikov /  / الانتقال إلى بنك الصورهاون "تولبان" (يمين)
هاون تولبان (يمين) - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© Sputnik . Kirill Kallinikov /
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دمرت أطقم مدافع الهاون ذاتية الحركة "تولبان" التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية وعطلت تناوب الوحدات خلال العملية العسكرية الخاصة.
أحبطت أطقم مدافع الهاون ذاتية الحركة من عيار 240 ملم من طراز "تولبان" التابعة المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة فاشلة لتناوب الأوكرانيين على أحد المحاور التكتيكية للعملية العسكرية الخاصة.
ألحقت قذائف الهاون أضرارًا نارية على خط الدفاع الأمامي للقوات المسلحة الأوكرانية وأوقفت هجومًا مضادًا محتملًا.
تم إطلاق النار على مسافة تزيد عن 15 كيلومترا على الإحداثيات التي أرسلها مشغلو الطائرات المسيرة. تم تدمير الاحتياطيات والعربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية بنيران سريعة ودقيقة، وتكبد العدو خسائر كبيرة.
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